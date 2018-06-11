Янукович предложил Путину политиканов, тот ответил: пришлите лучше сала

Утро 5 марта. Самолет Януковича приземлился в аэропорту Внуково–2. Украинскую делегацию встречает вдоль красной дорожки почетный караул и оркестр. Нового украинского лидера приветствуют на московской земле под звуки украинского национального гимна, рядом пестреет украинский флаг и российский триколор.

Все строго по протоколу и в рамках официального визита. Визита, которого в Кремле ждали последние 2 года. Именно столько лет в Белокамменой не принимали украинского президента. По крайней мере, бывшего. Теперь - все по-другому. И Москва дает это четко понять. По дороге к Кремлю кортеж украинского гаранта сопровождает группа мотоциклистов - особый знак уважения к гостю.

Хотя еще за пару дней до приезда Януковича в РФ все было не так гладко. Подготовка первого визита Януковича в Москву в качестве главы украинского государства шла не просто. Процесс то и дело сопровождали слухи, в частности, каким же все-таки будет этот визит – официальным или просто рабочим. Причина молвы: в Кремле якобы «обиделись» на Виктора Федоровича за его первый иностранный визит в Брюссель и могли в ответ понизить статус его визита уже в Москву .

Перетолки подогрел и российский МИД, представитель которого накануне визита заявил, что подготовить визит официального уровня в короткие сроки нереально. Молчали в МИДе РФ и о повестке дня украино-российских переговоров.

Впрочем, дыма без огня не бывает. Как сообщают источники близкие к администрации Президента Украины, определенная неразбериха в информационном пространстве связана с тем, что МИДы двух стран были практически отстранены от работы. Визит Януковича готовился на самом деле главами администраций двух президентов - Сергея Левочкина с украинской стороны и его тезки Сергея Нарышкина от России.

В то время, как кортеж Януковича приближался к Кремлю, жизнь в центре Москвы шла своим чередом. О том, что за кирпично-красными стенами московского Кремля в эти минуты, возможно, уже жмут друг другу руки украинский и российский президенты, ничего не говорило. О «высоком» визите можно было догадаться разве что по закрытым воротам в Александровский сад, где горит «вечный огонь».

Рядом с Красной площадью, у стен Исторического музея и памятника Георгию Жукову, бойко торговали всевозможными русскими сувенирами - ушанками, пряниками, оренбургскими платками, хохломой и гжелью. Рядом проходящих туристов развлекали актеры в образах Ленина, Николая ІІ, Сталина. Сфотографироваться в обнимку с «ожившими» вождями и царями желающих традиционно много.

Неспешную суету туристического центра нарушало, пожалуй, лишь небольшое собрание пожилых людей перед входом на Красную площадь. Как оказалось, три десятка бабушек и дедушек собирались тут, чтобы почтить память «вождя всех народов» Сталина.

-В этот день умер Сталин. Сегодня очень печальный день, - сказала одна из старушек печальным голосом.

Надо признать, украинская делегация была куда малочисленнее скорбящих «сталинистов» - всего 12 человек. Как ни старались регионалы создать новое правительство, пока это реализовать не удалось. Но в команде Януковича не растерялись. В Москву глава Украины привез только одного члена пока еще действующего, но уже уволенного правительства – Петра Порошенко. Все остальные участники свиты - потенциальные главы министерств нового правительства.

В частности, по информации источников из окружения Виктора Федоровича, прибывший в Москву Юрий Бойко претендует на должность министра ТЭК, Владимир Козак – на должность министра транспорта и связи, а Виктор Слаута – министра аграрной политики. Также поговаривают, что академик Национальной Академии наук Украины Владимир Семиноженко вероятно возглавит гуманитарный блок нового правительства. Одной из самых интересных фигур в украинской делегации был и.о председателя СБУ Валерий Хорошковский. Поговаривают, вскоре он может избавиться от приставки и.о. и возглавить это ведомство на постоянной основе.

Встреча украинского и российского президентов затянулась на два часа – это вдвое больше, чем было запланировано программой. Но, как часто бывает во время ознакомительных визитов, до конкретных договоров дело так и не дошло. Стороны наметили лишь главные отправные точки «реанимации» российско-украинских отношений. Зато вдоволь наговорились о возрождении дружбы и взаимовыгодном сотрудничестве. Даже краеугольная тема газовых контрактов в переговорах была выпущена.

Украинские журналисты тем временем припомнили Медведеву ставшую легендарной фразу первого президента России Ельцина – «Проснулся утром, и сразу подумай, что ты сделал для Украины?». Медиа интересовало, столь же часто нынешний российский лидер думает о ближайшей соседке сегодня. Медведев не растерялся и быстро сымпровизировал:

- Вы знаете, даже когда у нас посол нашей страны не был в Киеве, я всё равно по утрам думал об Украине… Именно потому, что размышлял о том, когда же всё-таки Зурабова отправить. Вот сейчас Михаил Юрьевич Зурабов приступил к исполнению обязанностей, вручил верительные грамоты. Поэтому с мыслью об Украине мы просыпаемся и засыпаем. Но проблема ведь не только в наших мыслях, а в том, что мы делаем для развития отношений. А вот сейчас появились принципиально другие возможности.

Надо признать легкий и даже шутливо-приятельский настрой чувствовался на протяжении всего времени общения двух глав государств, а потом – и на встрече Януковича с Владимиром Путиным. Например, в доме правительства президент Украины на встрече с премьером РФ признался, что завидует России в ее политической стабильности.

- Я думаю, что российский народ, может быть, еще не понимает до конца той цены стабильности, которая есть в России. Я серьезно говорю. Я уверен глубоко в том, что поджигателей и, как говорят, политиканов хватает везде, в том числе и в России их много. Но если бы вам немножко добавить этих политиканов с Украины, вы бы поняли, что такое политиканство.

Такая перспектива явно насторожила Путина, и нервно улыбнувшись, он сказал:

- Спасибо. Пришлите нам лучше сала.

Интересно, что высказывания Януковича и в Кремле, и в Белом Доме почти не отличались. Он трижды за день в Москве упомянул о необходимости «крутого поворота» отношений между Украиной и РФ. То ли от переживания, то ли он нехватки слов, то ли он и правда хотел подчеркнуть смысловую нагрузку этого мэссиджа. Но российские СМИ, присутствовавшие на встречах, этот «сигнал» поняли дословно – уже вечером главной новостью по российскому ТВ стали сюжеты о «перезагрузке» диалога между Москвой и Киевом.

В целом Виктор Федорович Москву порадовал. И едва ли не больше всего планами об отмене указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания героев Украины. Новый украинский президент планирует разобраться с этим вопросом уже к 9 мая.

И тут же обнадежил россиян решением еще одного больного для руководства РФ вопроса – языкового. По словам Януковича, «в самое ближайшее время» в Украине будут приняты законы о защите прав русскоязычного населения. Ведь это, напомнил Янукович, часть его программных обещаний.

Подкрепившись во время позднего послеобеденного официального завтрака с Медведевым, и возложив венок к могиле Неизвестному солдату в Александровском саду, Янукович отправился на встречу с Путиным. Владимир Владимирович начал с хозяйственных вопросов, сообщив что экономическая ситуация в странах непростая, а товарооборот в прошлом году рухнул аж на 40% - до 22,9 млрд долл. Путин предложил наверстать упущенное.

- Вступайте в Таможенный союз, - сказал российский премьер. Правда, это «заманчивое» предложение так и осталось без конкретного ответа.

Двухчасовые переговоры в российском правительстве, общение в составе делегаций, и полтора часа на тет-а-тет. О чем говорили – молчат, но после интимной беседы Виктор Янукович и Владимир Путин оба были в хорошем расположении духа. Правда, было ли так на самом деле, пресса может только догадываться. Так, по крайней мере, утверждали дипломаты, приближенные к переговорам. И намекали, мол, до беседы с Януковичем настроение у Путина было «не ахти».

На этом и попрощались, но ненадолго. В ближайшие 2-3 месяца с визитом в Киев пообещал прилететь и президент РФ. К слову, российского лидера в доме на Банковой не видели уже 5 лет.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в Москве

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