Единый центр: НУ-НС обязана войти в коалицию с Партией регионов

Заместитель председателя партии "Единый Центр", народный депутат Леся ОРОБЕЦ (фракция НУ-НС) заявляет, что фракция "Наша Украина - Народная самооборона" рискует отдать гуманитарный блок правительства коммунистам.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Единого Центра".

«Фракция НУ-НС и дальше, «умывая руки»в деле формирования парламентской коалиции, рискует потерять влияние на определение гуманитарной политики нового Кабинета Министров», - заявила Л. ОРОБЕЦ, комментируя ход переговоров между партийными группами фракции о возможном формате будущего большинства в Верховной Раде.

«Сейчас дилемма, стоящая перед фракцией, в целом такова: или НУ-НС входит в новое правительство, удерживая контроль над рассмотрением языковых, образовательных, культурных вопросов, или сохраняет «электоральное лицо», отдавая гуманитарный блок идеологическим оппонентам», - отметила депутат.

По ее словам, последствия такого выбора для наиболее принципиальных достижений национально-демократического лагеря в гуманитарной сфере нетрудно спрогнозировать. «Так было уже в 2006 году. Тогда «Наша Украина» вместо разделения полномочий в экономической и гуманитарной сферах с Партией регионов хлопнула дверью и получила Дмитрия ТАБАЧНИКА (представителя ПР) на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам», - напомнила заместитель председателя "Единого Центра".

Вместе с тем, по ее мнению, сегодняшние риски сворачивания достижений в сфере гуманитарной политики значительно больше, чем четыре года назад. «Тогда на профильные министерства в правительстве не претендовали представители КПУ, которых сейчас ПР вместо «Нашей Украины» приглашает к сотрудничеству. И не стыдно будет коллегам объяснять свои действия, или же - бездействие? И кому из их потомков нужна будет их «незапятнанная репутация» вместо гуманитарной безопасности?» - заявила Л. ОРОБЕЦ.