Янукович обещал Медведеву забрать у Бандеры и Шухевича звание Героя

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает до Дня Победы отменить указы о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на совместной с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Кремле.

«Что касается указов ЮЩЕНКО – они очень резонансные. Конечно, эти указы не воспринимаются ни в Европе, ни в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он напомнил, что Европарламент не случайно обратился к новому руководству Украины относительно отмены указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины С.Бандере.

«Есть процесс правовой и политический - и Украина его проходит. И это решение будет принято до Дня Победы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.