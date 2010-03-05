Эксперт считает, что подвоз снега и мусора к мэриям будет иметь успех

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что новые политические проекты, поднимающие проблему неудовлетворительного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, могут претендовать на удачу на местных выборах.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

Комментируя сегодняшнюю акцию протеста Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» против неумелой политики в коммунальной сфере властей столицы, проведенную у здания Киевской госгорадминистрации под названием «Последний снег Черновецкому», А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что проблема неудовлетворительных услуг ЖКХ имеет не только киевский статус, но и всеукраинский.

«Такую акцию, которую провел «Коммунальный фронт» в Киеве, можно с успехом проводить во Львове, Луганске и Одессе. Эта проблема имеет всеукраинский статус, равно как и неудовлетворительное качество дорожных служб, низкое соотношение цены-качества услуг ЖЭКов и прочее», - подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на неадекватную позицию законодателя (Верховной Рады), «подвесившего» дату местных выборов, лидеры региональных и профессиональных элит начинают актуализировать свою значимость, и «де-факто в Украине началась избирательная кампания в местные органы власти».

При этом, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, именно локальная, узкопрофессиональная проблематика будет предметом политической дискуссии.

«Под помещения муниципалитетов наших городов еще не один раз будут привозить неубранный снег, бытовые и пищевые отходы, строительные заборы и гнилые трубы централизованного отопления. Поэтому новые политические проекты, такие как «Коммунальный фронт», вполне могут претендовать на ряд региональных удач в контексте местных выборов», - убежден заместитель директора АМС.