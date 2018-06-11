Какой опыт везет в Киев «донецкий» прокурор?

Убийство Александрова, издевательство над Поддубным, бунт малолеток... Случайно ли ключевую должность в системе прокуратуры занял представитель «донецкой школы»?..

Вчера Киев получил нового прокурора Юрия Ударцова вместо освобожденного от этой должности Евгения Блажевского. Последний пошел на повышение – стал заместителем генпрокурора. До нынешнего назначения Ударцов занимал должность прокурора Донецкой области, а еще раньше - прокурора Луганской и Сумской областей.

Вряд ли случайно очередную ключевую должность в системе прокуратуры занял представитель, так сказать, «донецкой школы». Впрочем, в опытности господина Ударцова (с таким-то стажем!) сомнений нет. Вопрос в другом – какого рода этот опыт? А тут к новому столичному (и старому донецкому) прокурору возникает целый ряд вопросов.

Дело Александрова

Имя Ударцова сразу заставляет любого журналиста вспомнить о трагическом «деле Александрова». В 1998 году, занимая должность прокурора г. Славянска Донецкой области, Юрий Ударцов имел непосредственное отношение к возбуждению уголовного дела против журналиста Игоря Александрова. Как писали электронные СМИ, именно Ю.Ударцов личной подписью завизировал обвинительное заключение журналисту. Был начат судебный процесс против журналиста, завершившийся поистине позорным приговором, который напомнил «лучшие» тоталитарные времена.

Суд запретил Александрову на протяжении 5 лет заниматься журналистикой и «комментаторской деятельностью». А за что? За то, что он посмел в своей передаче изложить собственное мнение о кандидате в нардепы Александре Лещинском, богатом водочном бизнесмене. Примечательно, что в июле 2000 года суд закрыл дело... за отсутствием жалобы потерпевшего. На каких же основаниях Ударцов «подмахнул» обвинительное заключение? По собственной инициативе?

На обращение адвокатов Александрова в Генеральную прокуратуру ответил тогдашний заместитель генпрокурора Сергей Винокуров. Несмотря на хорошо известную корпоративную прокурорскую солидарность, он признал, что следствием были допущены нарушения УПК и к виновным приняты меры дисциплинарного характера.

Зато не страдал комплексами тогдашний генпрокурор Михаил Потебенько. В феврале 2001 года он отказал в возбуждении по требованию журналиста уголовного дела против Ударцова. После чего Александров с заявлением о неправомерных действиях Ударцова и его подчиненного обратился уже в Европейский суд. Тем временем выяснилось, какие же были приняты к Ударцову «меры дисциплинарного характера»: доблестного борца с журналистами повысили по службе – стал заместителем прокурора Донецкой области.

А Игорь Александров в июле того рокового 2001 года, так и не дождавшись рассмотрения своего дела в Страсбурге, был убит в связи с профессиональной деятельностью. Украинские журналисты получили очередной кровавый урок – «так будет с каждым...»

Расследовали зверское убийство те же «донецкие» прокуроры, которые стали впоследствии киевскими: заместитель прокурора Донецкой области Ударцов, его тогдашний подчиненный Александр Медведько (начальник управления досудебного следствия Донецкой облпрокуратуры) и Пшонка-старший, в то время прокурор Донецкой области. По делу появился некий «бомж» по фамилии Вередюк, которой и обвинили в убийстве. Он сначала сознался, потом отказался, признав, что возвел на себя клевету, был оправдан судом. А когда начали разбираться, кто вынуждал беднягу «клепать» на себя, Вередюк умер при загадочных обстоятельствах (как выяснилось позже, был отравлен).

Дело Поддубного

Еще одна память о «работе» в Славянске. В 1996 году горпрокурор Ударцов выдал санкцию на арест ректора Международного института управления, бизнеса и права Федора Поддубного.

В целом главный грех руководителя этого вуза заключался в том, что господин Поддубный испортил отношения с тогдашним мэром Славянска. Тот вежливо намекал Федору Ивановичу, что стоило бы это перспективное учебное заведение передать в «правильные» руки, не упираться и не глупить. Поддубный намеков упрямо «не понимал». Как водится, у «непослушного» начались проблемы. Правоохранительные органы начали расследование деятельности Поддубного, начались наезды проверяющих, аресты счетов, задержка зарплаты сотрудникам. В мае 1996 года Поддубного задержали в Москве тамошние сыщики по запросу донецких коллег. Но, проверив состояние здоровья 68-летнего профессора, поместили его в больницу. А затем произошел беспрецедентный случай: больного Поддубного похитили из больницы украинские «менты» и вывезли через границу в Украину.

Ректору сразу выдвинули целый букет обвинений: нарушение правил валютных операций, уклонение от уплаты налогов, подлог, мошенничество. Именно Ударцов продлил срок содержания Поддубного в Артемовском СИЗО с 30 мая по 30 августа. В 1998 году ночью в камере СИЗО произошла загадочная история. Как утверждал Поддубный, его сильно ударили по голове. Господин Ударцов вызвал у журналистов горький смех, рассказывая на пресс-конференции, что Поддубный «упал во сне, ударился головой о батарею, получил сотрясение мозга, рвано-рубленую рану носа, гематому правой лобовой части головы». Позже Поддубный, боясь за свой возраст, обращался к Ударцову с просьбой о защите. По делу сменились пятеро следователей, прошли еще два года, прежде чем Поддубного освободили – до суда. Поддубного тихо отпустили, а вуз со всем своим имуществом просто исчез.

В итоге ни один из стражей порядка, которые по заказу власти «прессовали» пожилого человека в «обезьяннике», не понесли никакой ответственности.

Дело о «бунте малолеток» Зимой в 2001 году в Мариупольской колонии для несовершеннолетних (поселок Каменка) начался настоящий бунт местных «макаренковцев». «Педагогическая поэма» вышла еще та... Пьяные малолетки стремились прорваться к оружейной комнате, захватить табельное оружие охранников. Их отсекали автоматным огнем, двух подростков серьезно подстрелили.

Прокурорскую проверку всего этого безобразия проводилл зампрокурора Донецкой области Юрий Ударцов. Виновными у него оказались, конечно, одни лишь несовершеннолетние преступники.

А вот проверка парламентской спецкомиссии установила (и на суде это подтвердилось), что бунт спровоцировали сами надзиратели: они за деньги своим подопечным принесли самогон. Те напились и начали бузить. Но «честь мундира» благодаря прикрытию со стороны прокуратуры была спасена: ни начальник колонии, ни «вертухаи» не понесли никакого наказания. Только добавили сроки заключения малым «бунтарям».

Это лишь малая частица из примеров служебной деятельности господина Ударцова. Потому автора очень беспокоит вопрос, не везет ли в Киев экс-прокурор Донецкой области этот опыт «работы» с журналистами, прикрытия «наездов» на непокорных и «отмазывания» коллег.

И еще одно. Очень интересно, насколько соответствует действительности информация о тесной связи нашего «героя» с хорошо известным Юрой Енакиевским, и действительно ли он будет «смотрящим» за передачей бизнесов в Киеве «знатным донам»?

Кстати: почетное звание «Заслуженный юрист Украины» Юрию Ударцову присвоил президент Виктор Ющенко тем же указом от 4 октября 2007 года, которым аналогичное звание получил и суддя-«колядник» Игорь Зварич.

Николай Писарчук