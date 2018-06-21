Александр Омельченко: Тигипко пусть станет в очередь

После президентских выборов актуальной опять стала киевская тема. Все политические силы начали активно готовить изменения к закону “О столице”. Каждая – свои. Основные вопросы: разграничивать ли должности председателя Киевского городского совета и председателя КГГА и как проводить выборы - по старой схеме или в два тура. После того, как Виктор Янукович отменил указ своего предшественника о назначении Леонида Черновецкого членом Высшего Совета юстиции, интрига усилилась. Захочет ли новая власть избавиться от Черновецкого, когда ожидать выборов в Киеве и есть ли достойный претендент на столичного градоначальника, мы спросили у народного депутата, председателя комитета ВР по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, человека, который 10 лет руководил Киевом, - Александра Омельченко.

ЮЩЕНКО ЗА 5 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕ ОБЪЕХАЛ КИЕВ НИ РАЗУ Александр Александрович, год назад в интервью Вы сказали: если сегодня уходит Ющенко – завтра уходит Черновецкий. Ющенко ушел, а “мер всех киевлян” все еще остается в своем кресле. Сможет ли и, главное, захочет ли новая власть наконец избавиться от Черновецкого? Киевская власть за последние 4 года, имея “крышей” лично президента Ющенко и его окружение, приостановила развитие Киева как европейской столицы на много лет. Ющенко за 5 лет президентства так и не объехал Киев ни разу. Он знал дорогу только из Конча-Заспы на Банковую и с Банковой – на Андреевский спуск к черепкам. А если бы он поехал по Киеву и увидел незавершенную за 4 года Московскую площадь, замороженный мостовой переезд через Днепр с Печерска на Дарницу и с Подола на Троещину, незавершенный брошенный мост с Почтовой площади на Оболонь... И эти 5-7 объектов создают сегодня такую транспортную ситуацию в Киеве...

Новый Президент Украины должен полюбить Киев, как его любил Владимир Щербицкий, кстати, назначенный генсеком из Днепропетровска.

Янукович отменил Указ Ющенко о назначении Черновецкого членом Высшего Совета юстиции. Это сигнал для действующего мэра паковать чемоданы или ответ на низкие проценты, которые Киев дал Януковичу на выборах?

Не нужно и голову забивать обидой нынешнего Президента на киевлян. Штаб Януковича сделал и технологическую и политическую ошибку, когда объединил усилия с бывшим штабом Черновецкого. Самостоятельная работа штаба ПР без участия технологий, списков, пайков, кульков Черновецкого имела бы намного лучший показатель.

Я верю в то, что новый Президент не подпишет указ на переназначение Черновецкого главой КГГА. А по закону приходит новый Президент – и автоматически все главы областных администраций, Киева и Севастополя подают рапорты об отставке. Не нужно ожидать досрочных выборов, не нужно ожидать изменений к закону о Киеве, не нужно ожидать нового закона о выборах мэров больших и средних городов. Все данные законы нужны и все они увидят мир в марте-апреле 2010 года. Верховная Рада их рассмотрела и в первом чтении, подготовлены поправки к закону об органах местного самоуправления, где предусматривается возврат к мажоритарной системе выборов, выборы мэров в два тура, потому что нельзя выбирать мэром в один тур случайного человека, который набрал 17%. Подавляющее большинство голосов – тогда это сильный городской или сельский голова, это доверие людей к нему. Данные законы оздоровят и укрепят избирательную систему.

Как Вы думаете, когда будут выборы в столице?

Выборы в органы местного самоуправления будут или в октябре-ноябре 2010 или в марте 2011 года, но тогда нужно обязательно вносить поправку в Конституцию. Лучше, конечно, оздоровить систему органов местного самоуправления вместе с оздоровлением новой президентской власти и нового правительства и более логично провести выборы в этом году в октябре-ноябре, чтобы этот год был годом обновления всех властей.

Я СТАВЛЮ ПОД СОМНЕНИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РУКОВОДСТВА КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ Поддерживаете ли Вы изменения к закону “О столице”, который сейчас активно обсуждается, где, в частности, речь идет о разграничении полномочий Киевского городского председателя и председателя КГГА? Я несколько лет не только такого мнения, я провожу политику в Верховной Раде за внесение этих изменений. Меня неоднократно спрашивали: “Вы же 10 лет возглавляли власть в Киеве, были в одном лице и не ставили вопрос о разграничении должностей?” Когда выходил закон о Кеве–столице в 1999 году, тогда Украина была президентским государством. Правительство полностью зависело от Президента. Почему Кучма в “сложные времена” успел поменять 9 правительств за 8 лет, а Кравчук 4 правительства за 3 года?! Тогда частично оправдывал себя пункт закона “О Киеве” относительно концентрации власти в одних руках.

Усиление органов местного самоуправления было неотъемлемой частью изменений в Конституцию 2004 года. Но этого не произошло. Изменения в закон о городе Киеве, назревшие в 2005 году, привели к тому, что председатель КМДА Черновецкий жалуется в печати, что ему не подчинены главы районных администраций и просит Президента внести изменения в закон “О столице”, чтобы мэр назначал председателей райадминистраций. В добавление к клану Черновецкого в горсовете - выходцы из “Правекс-банка” Бас, Кильчицкая, жена, дочь, сын, зять, а он еще просит, чтобы еще и глав районных администраций подобрали из его окружения: кум, брат, сват. Я сегодня ставлю под сомнение моральное и физическое состояние здоровья руководства киевской городской власти.

Никакой политик, который примеряет на себя столичное кресло мэра, не захочет ограничивать свои полномочия. Будет ли воля основных политических игроков внести изменения в закон “О столице” и наконец распределить должности? Власть будет иметь свою линию, а оппозиция – свою. И это нормальное явление. Это укладывается в голову. Не укладывается другое: что вчерашняя оппозиция была такого мнения, а вчерашняя власть - другого, а когда они меняются ролями, тут и их мнения диаметрально меняются. Это уже лжеполитика и лжеуважение к собственному избирателю и собственному народу.

Я верю, что в марте-апреле разум победит и Верховная Рада внесет изменения в законы об органах местного самоуправления.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ РАЗБАЗАРИЛИ ЦЕННОСТИ КИЕВА НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ Сторонники Черновецкого оправдывают его бездеятельность отсутствием средств, исключением части киевского бюджета Кабмином и т.д. возможно ли при ограниченных финансовых возможностях поддерживать хотя бы минимальный порядок в столице? Большая беда в Киеве произошла 4 года тому назад. Власть, которая пришла, укомплектованная так называемым банкиром Черновецким, – не профессиональная власть. Они никогда этим не занимались. Но популизму, цинизму их научили раньше.

Почему бюджет не выполняется? Не в кризисе экономическом дело. Никакого экономического кризиса в Киеве не могло произойти. В Украине – да. Потому что Украина в целом намного имела более слабый экономический, промышленный, научный и умственный в конце-концов потенциал. Зарплаты в Киеве были в 2-3 разы выше, все тарифы – в два раза ниже. Невыполнение бюджета в 2007 году на несколько миллионов – не было кризиса. 2008 год – уже несколько миллиардов – не было кризиса. И полный провал бюджета в 2009 году. Однако Черновецкий и его окружение на десятки миллиардов долларов или на сотни миллиардов гривен разбазарили все ценности Киева, потеряли коммунальную собственность, которая работает на Киев: Киевэнерго, Киевводоканал, Киевгаз, Киевгорстрой, Зеленстрой, алюминиевый Броварской завод (крупнейший в Украине), ипподром, ВДНХ, Украинский дом, зоопарк, 9 хлебозаводов, Киевмлын, банк “Крещатик” и еще десятки стратегических объектов. Все это приватизировано и неуправляемо, отсюда и ценообразование на хлеб, на коммунальные и транспортные услуги и тому подобное. За 4 года не введена в действие ни одна станция метрополитена. Потому и хорошие воспоминания о прошлой власти, которую я 10 лет возглавлял, потому что за то время Киев построил и задействовал 12 станций. За 4 года не построено ни одно заведение здравоохранения, очереди в детские садики, заморожен театр на подоле, не начат цирк на Левом берегу, ликвидирован музей истории Киева. И таких примеров можно называть десятки. За 4 года бюджет Киева был выполнен только в 2006 году, когда наша власть в апреле ушла, бюджет нами был утвержден, реальный, экономически обоснованный. Мы передали Киеву 1 миллион 400 тысяч квадратных метров жилья. Этого хватило нынешней власти, чтобы 2 года щеголять раздачей квартир, не ими построенных. А закончили 2009 год в полмиллиона квадратных метров жилья. Втрое Киев потерял строительство квартир. Киев сегодня в самой большой финансовой бездне из всех городов и регионов Украины.

КЛИЧКО ТАКОЙ ЖЕ "КИЕВСКИЙ", КАК И ТИГИПКО А Вы видите на сегодня достойного кандидата на столичное мэрское кресло и у кого больше шансов его занять: ожесточенных борцов Кличка и Пилипишина или новых лиц вроде Тигипко, которому киевляне отдали почти 19% на президентских выборах? Правильно было бы спросить журналистам киевлян: “Кто вам нужен: политик, банкир, спортсмен, актер?” Кстати, Черновецкий - и банкир, и актер. Он же и пел, и танцевал, и в плавках также. А вместе все это говорит, что он - шут гороховый.

И Сергей Тигипко, и Арсений Яценюк, и Анатолий Гриценко подтвердили появление среднего поколения будущих политиков. Это хорошо. Но я им каждому пожелал бы “спешить медленно”. В каждом деле нужны выдержка и умение выстоять в очереди. Кто пробует пройти вне очереди, вызывает большое неудовлетворение тех, кто стоит в очереди, получает обиду, шум, и невосприятие.

Рейтинг Тигипко или Яценюка, или Кличко на государственном уровне может быть один, а на местном другой. Получила ли бы Тимошенко 65% в Киеве на мэра – я сомневаюсь...

Я читал в печати, что заочно Кличко уже высказал обиду Тигипко, мол, чего это он претендует на мэра Киева, он, мол, днепропетровский. А Кличко якобы киевский... Кличко в школу здесь ходил только один класс. И не он виноват, что его отец-офицер провез их по всему миру. Кличко такой самый киевский, как и Тигипко.

Возможно ли третье пришествие Черновецкого?

У Черновецкого не было бы ни первого, ни второго пришествия, если бы на то время были внесены цивилизованные изменения в закон об органах местного самоуправления. Вспомните выборы в Киеве 2006 года: Черновецкий – 27%, Кличко – 24%, Омельченко – 21%. Три мэра. Один и второй – новые, а третий надоел, уже 10 лет, попробуем что-то новенькое. Пробуйте, я пережил. А если бы эту тройку во второй тур пустить, кто знает, что было бы? Пусти Черновецкого с Кличко, проиграл бы Черновецкий. Пусти Черновецкого с Омельченком, проиграл бы Черновецкий. Пусти Кличко с Омельченком... мог бы выиграть Кличко. (Черновецкого за технологии взяток и подарков нужно было вообще снять с выборов и привлечь к ответственности). А уже во время следующих выборов, когда Кличко и Турчинов, молодые политики-сподвижники, взяли вместе в 1,5 раза больше, чем Черновецкий, то уже была вина политиков. Должен был идти один: или Кличко, или Турчинов. Но этого не произошло. К величайшему сожалению, Виталий Кличко сам себя придумал мэром.

На следующих выборах, будет ли это два тура, или один, или безтурово, но Черновецкий не в состоянии уже занять кресло мэра. Хватить смешить, позорить и власть, и столицу. Его рейтинг сегодня – 5-7%.

На каком этапе следствие по делу о ДТП с Вашим участием и поладили ли Вы с родственниками погибшего пешехода? То, что произошло в моей жизни как водителя, – это тяжелое событие, больше моральное, чем правовое и юридическое. Я, как водитель, не использовал ни одного не правового шага. От остановки до обследования и предъявления документов я остался и прошел в первую ночь все предусмотренные процедуры.

Я за все время ни разу не вмешивался в следствие, не интересовался. Находясь в больнице “Феофания”, я давал письменные свидетельства следователям. Остался еще эксперимент на месте происшествия, чтобы определить, можно ли было избежать трагедии, мог ли водитель и позволяло ли поведение пешехода. Его делают без участия водителя. Но погодные условия должны быть именно такими, как было. Это уже дело следственных органов.

Что касается моих отношений с родными и близкими. Я встретился с ними трижды в установленном христианскими традициями порядке: на похоронах и в поминальные дни. Для сына погибшего я сделал то, что должен был сделать его отец: они хотели иметь дом – они его имеют, хотели иметь машину – они ее имеют. Грех считать, что это какой-то откуп... Относительно упорядочения могилы и памятника - вопрос тоже решен при их участии. С точки зрения гражданской ответственности понимание является полным. А когда завершится следствие с проведением эксперимента, об этом будет известно. Скрывать никто не будет.

Разговаривала Анна Ященко