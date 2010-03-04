Янукович наконец подписал указ о своей зарплате

Президент Виктор Янукович таки подписал обещанный указ о 50-процентном сокращении собственной заработной платы. Документ под названием “О мерах по обеспечению сокращения расходов Государственного бюджета Украины” № 286/2010 обнародован на официальном сайте главы государства.

Итак “с целью сокращения в условиях финансового кризиса расходов Государственного бюджета Украины на финансирование деятельности Президента Украины, местных государственных администраций, а также с целью обеспечения выполнения Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» Янукович велел Кабмину:

1) безотлагательно решить в установленном порядке вопрос относительно сокращения заработной платы Президента Украины на 50 процентов;

2) предусмотреть при доработке законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2010 год соответствующее сокращение расходов на обеспечение деятельности Президента Украины, а также сокращение на 20 процентов по сравнению с расходами, определенными на соответствующие цели в Государственном бюджете Украины на 2009 год, расходов на обеспечение деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины для осуществления своих полномочий, местных государственных администраций и направление средств, полученных в результате сокращения таких расходов, на выполнение Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».