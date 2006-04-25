Избран председатель Донецкого облсовета

Сегодня на первой сессии Донецкого областного совета пятого созыва было принято решение назначить председателем облсовета экс-губернатора Донецкой области, заместителя председателя Донецкой областной организации Партии регионов Анатолия БЛИЗНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, Борис КОЛЕСНИКОВ был освобожден от занимаемой ранее должности председателя Донецкого облсовета в связи с истечением срока полномочий.

За кандидатуру А.БЛИЗНЮКА проголосовало 123 депутата из 139 присутствующих. 13 голосов было отдано за Людмилу КАЕТКИНУ (блок Наталии Витренко «Народная оппозиция») и три депутата проголосовали «против всех».

После избрания новый глава облсовета предложил депутатам рассмотреть кандидатуры Владимира ИШКОВА и Игоря КОВАЛЯ на должности заместителей председателя Донецкого облсовета. В результате тайного голосования В.ИШКОВ набрал 121 голос, И.КОВАЛЬ - 114. Таким образом, они оба избраны заместителями председателя Донецкого облсовета.