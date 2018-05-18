Почему Мороз заелся c Гриценко?

Недавно на заседании Кабинета министров премьер сделал замечание министру обороны Анатолию Гриценко и пожелалал, чтобы тот публично извинился перед председателем Верховной Рады Александром Морозом.

Напомним хронологию событий. 24 января, будучи в Одессе, Мороз заявил, что направил в Кабинет министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий Одесского института сухопутных войск. Спикер выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.

25 января министр обороны Анатолий Гриценко заявил: "Такие заявления Мороза абсолютно безосновательны, некомпетентны и оскорбительны. Такие заявления председателя ВР фактически свидетельствуют о непонимании раздела полномочий между ветвями власти". Гриценко также заметил, что не Верховная Рада, а Кабмин совместно с местными властями Одессы будут решать имущественные вопросы Одесского института сухопутных войск.

Министр отметил, что Морозу должно быть известно, что решение о переводе института во Львов было всесторонне изучено, продумано и поддержано правительствами Тимошенко, Еханурова и Януковича, а также утверждено СНБО и лично Президентом.

Гриценко сказал: "Утверждать, что в основе решения было не улучшение качества подготовки офицеров, а чьи-то претензии на землю в Одессе, абсолютно беспочвенны. Это решение правильное и взвешенное".

Гриценко заверил, что ни Минобороны, ни Генштаб не имеют претензий на земли в Одессе, а решение об их использовании не может единолично принимать Мороз.

"Возможно, таким образом, спикер хочет пролоббировать интересы одного из министров - членов Соцпартии, но этого не будет", - сказал Гриценко.

По его словам, передать все имущество Министерству образования означает практически перечеркнуть любые перспективы офицеров Одесского гарнизона на получение жилья.

Гриценко сообщил, что часть имущества и территорий института останется у Минобороны, а часть будет передана местной власти, за что Минобороны получит жилье.

7 февраля, открывая заседание Кабинета министров, Янукович сказал Гриценко: "Я вам делаю замечание и просил бы вас публично извиниться перед Александром Александровичем... Я не понимаю, Анатолий Степанович, когда вы в очередной раз делаете заявления в адрес председателя Верховной Рады, которые не соответствуют действительности и уровню отношений Кабмина и Верховной Рады. Я просил бы этого не делать".

В тот же день была опубликована фотография, на которой видно, как министр транспорта Николай Рудьковский, направляясь на заседание Кабмина, держит в руках листок с отпечатанным текстом “замечания” Гриценко, которое чуть позже почти дословно зачитал Виктор Янукович.

Комментируя журналистам инцидент на заседание Кабмина, Гриценко сказал: "Я готов отозвать свое заявление, если первым это сделает Александр Александрович Мороз, потому что он первым сделал замечание". Гриценко напомнил, что Мороз объяснял решение о переводе Института сухопутных войск из Одессы во Львов частными интересами представителей Министерства обороны, с чем, по словам министра, он не согласен.

8 февраля было обнародовано заявление пресс-службы аппарата Верховной Рады, в котором, в частности, сказано: "Вызывает сомнение то, что Гриценко как министр украинского правительства осознает степень ответственности за свои слова. Председатель парламента никогда не допускал и не допускает оскорбительных заявлений ни в адрес министра, ни в адрес любого другого гражданина Украины".

В аппарате Верховной Рады считают, что те, "ничем не обоснованные выступления, которые продолжает делать Гриценко, показывают, что попытка дискредитации председателя парламента с его стороны не является случайной".

"Досадно, что министр обороны использует свой высокий официальный статус для дестабилизации отношений между правительством и парламентом. Вряд ли занятие черным пиаром и политическими технологиями входят в его компетенцию", - идет речь в заявлении.

В тот же день с трибуны Верховной Рады с заявлением СПУ выступил народный депутат Ярослав Мендусь. В заявлении, в частности, сказано:

„25 января с.г. министр в хамской форме обвинил главу парламента в лоббировании чьих-то интересов в вопросе передачи имущества Одесского института сухопутных войск, одного из самых старых военных вузов Украины... На заседании правительства Премьер-министр Украины Виктор Янукович сделал министру совершенно справедливое замечание. Однако тот, вместо того, чтобы признать свою очевидную вину за безответственные выступления, вдруг выдумал очередную байку: он сказал, что якобы Председатель парламента Мороз выступил против него с какими-то оскорбительными замечаниями. Но никаких фактов в подтверждение своих слов он не привел. Министр обороны любит подчеркивать, что он получил военное образование в американском военном вузе. Так вот если бы американский офицер и министр обороны начал нести подобную бессмыслицу в адрес высшего руководства или распространять слухи о подрыве обороноспособности своей страны (при этом в течение двух лет отвечая за ее укрепление), вероятно, дело завершилось не только бы его отставкой, но и медицинским осмотром. О какой чести офицера может говорить человек, у которого не хватает мужества отвечать за свои слова? Если Гриценко имеет в своем распоряжении факты о незаконном лоббировании должностными лицами своих интересов, он обязан не болтать, а передать все материалы в компетентные органы. Иначе министр выглядит безответственным болтуном, который преднамеренно пытается испортить конструктивные отношения между правительством и парламентом Украины. Фракция Социалистической партии Украины требует от министра обороны Украины извинений за клевету в адрес Председателя Верховной Рады Украины.”

Мы поинтересовались у политиков и политологов, как они рассматривают этом конфликт.

Борис Беспалый, народный депутат (НУ): ЯНУКОВИЧ С СОЦИАЛИСТАМИ ИГРАЮТ В ЗЛЫХ И ДОБРЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ? Если рассматривать цепочку событий последнего времени, то все становится на свои места. Здесь даже нет вопросов - одни ответы. Сначала “антикризисная” коалиция вытеснила из Кабинета министров тех министров, которые там были по договорной квоте Президента: Павленко, Зварича, Лихового, Луценко, потом взялась за министров, которые были неоспоримой конституционной квотой Президента, - выжали Бориса Тарасюка, и сейчас взялись за последнего демократического министра - Гриценко. А какими средствами это будет достигнуто, несущественно. Повод всегда можно придумать. Как говорится, свинья лужу найдет.

То, что Янукович не демонстрирует к Гриценко враждебности, ни о чем не говорит. Он, например, положительно оценивал и деятельность Луценко на должности министра МВД.

Думаю, что мы наблюдаем ролевую игру. В коалиции просто расписали роли: „злой следователь - добрый следователь”. Премьер, чтобы не осложнять лишний раз отношения с Президентом, дистанционируется от конфликта, делает вид, что он - не он, и выступает в этой ситуации в роли „доброго следователя”. А Рудьковский, находящийся на крючке ввиду своего сомнительного, подлежащего выяснению прошлого, и ввиду своих сомнительных действий и сомнительной компетентности в этом вопросе, выполняет грязную работу. Я убежден, что он дернуться бы не посмел без команды Януковича.

Сомнения в именно таком сценарии еще могли бы возникать, если бы не было предыстории с другими министрами.

Я не могу комментировать нюансы личного общения - нужно или не нужно извиняться. Попытка показать это как изолированное от политики недоразумение неубедительна. Ей можно было бы поверить, если бы не контекст этих событий. В данном случае речь идет о системной атаке на демократических министров в Кабмине, последнего из которых пытаются выбить оттуда любыми средствами. Это очередная политическая провокация, которую выполняют грязными руками однажды предавших. Все абсолютно очевидно и прозрачно: как только исчерпалась ситуация вокруг Тарасюка - взялись за Гриценко. А обвинения, требования извиняться - это дымовая завеса.

Вполне вероятно, что дело дойдет до постановки вопроса об отставке Гриценко. Хотя на самом деле в отставке уже давно должен быть Николай Рудьковский - за свои выкрутасы. Теперь понятно, для чего он там нужен - чтобы устраивать такие инсинуации.

Анатолий Семинога, народный депутат (БЮТ): ИМУЩЕСТВО И ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ?

Думаю, что основа конфликта лежит где-то в плоскости Фонда госимущества и министерства обороны, потому что сегодня, я убежден, социалистов интересует не так политический вопрос, как имущественный вопрос - в Одессе, у Черного моря. Этот конфликт вокруг имущества Института сухопутных войск длится не первый день, и даже не первый месяц, а как минимум год. Социалисты сегодня представляют Минобразования, ФГИУ и, вероятно, они заинтересованы, чтобы этот имущественный комплекс был передан их ведомству.

Сегодня выгодно перевести имущественный конфликт в политическую плоскость. Он, думаю, послужит продолжением конфликта между Секретариатом Президента и “антикризисной” коалицией, которая таким образом пытается влиять на команду Президента, выдергивая из Кабмина его людей. Недавно был Тарасюк, сегодня - Гриценко. Если этот конфликт не остановить сейчас, то завтра это уже будет история с Тарасюком номер два.

Очень жаль, что сегодня такие узкоотраслевые и узкопартийные интересы отражаются на политике государства. Я считаю министра обороны специалистом своего дела. Он пользуется в своем министерстве авторитетом и отстаивает не свои интересы, а интересы своего ведомства, которыми ему поручили заниматься и Президент, и Кабинет министров.

Как показывают последние события, личная неприязнь к тому или иному министру легко перерастает в общегосударственную политическую проблему, которая заканчивается, скажем, отставкой профессионала, который, по моему мнению, профессионально представлял интересы нашего государства на международной арене. Боюсь, то же ожидает и министра обороны. Сегодня никто не думает о реформировании министерства, об обороноспособности страны, а занимаются интригами, в основе которых лежит имущественный интерес.

Евгений Филиндаш, народный депутат (СПУ): ЗАХОТИМ ОТСТАВИТЬ - ПРИЧИНУ НАЙДЕМ

Не вижу причин так раздувать конфликт, как это стал делать министр обороны в своих заявлениях. С чего все началось? С инициативы одесской местной власти о передаче помещений Института сухопутных войск в подчинение Министерства образования, которое поддержал Председатель ВР.

Министр решил в довольно хамской манере комментировать вполне нормальную инициативу, поддержанную Морозом. О какой чести офицера здесь может идти речь, даже если это гражданский министр, который учился в американских учебных заведениях? Он должен был бы знать, которая была бы реакция в Соединенных Штатах, если бы министр позволил себе подобные заявления в адрес политического руководства государства. Потому очевидно, что это было сделано преднамеренно.

Думаю, не стоит выяснять, кто первый начал, кто в чем первый кого обвинил и кто кого больше оскорбил, потому что это похоже на начальную школу. Инициатива о передаче имущества Минобразования поступала не от Александра Мороза и не от СПУ.

Если должностное лицо говорит о лоббизме Председателя ВР, не предоставляя при этом никаких доказательств и не обращаясь в компетентные органы, что должен был бы сделать, то это не более чем заявление оскорбленного человека, у которого из подчинения хотят забрать имущество.

Лучше бы господин министр занялся наведением порядка в украинской армии...

Безусловно, мы не можем не реагировать на такие заявления. Если Гриценко не извинится, мы будем думать, что делать дальше, но могу сказать, что без нашей реакции, причем достаточно резкой, это заявление не останется, поскольку оно дискредитирует Председателя Верховной Рады, а также отношения между правительством и парламентом. Хотя больше всего, полагаю, оно дискредитирует самого Гриценко.

Для возможной отставки господина Гриценко сторонники такого решения смогут найти достаточно аргументов и без этого заявления. А главный аргумент - это состояние дел в вверенном ему ведомстве и Вооруженных Силах Украины, которое свидетельствует о его квалификации и способности руководить министерством. Выдумывать для этого дополнительные поводы, тем более такие скандальные, нет никакой необходимости.

Тарас Чорновил, народный депутат (ПР): ИЗВИНИТЬСЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО КЛАНЯТЬСЯ?

Были разные позиции относительно имущества переведенного Института сухопутных войск - что куда должно идти и каким образом распределяться. Понятно, что ни одно ведомство не хочет терять свое имущества, хотя это имущество государственное, а не ведомственное.

Анатолий Гриценко повел себя несколько некорректно, потому что когда ему поступает какое-то предложение от Верховной Рады, то на него нужно нормально реагировать. По моему мнению, обоснованным было лишь замечание, сделанное Януковичем Гриценко на заседании Кабинета министров. Когда был конфликт с Рудьковским, с ним тоже была проведена работа. Действительно, Гриценко в какой-то мере нарушил требования этики общения для госслужащего такого ранга. Но на замечании премьера конфликт можно было бы завершить.

Второе дыхание конфликту дал сам Гриценко, сказав, что сначала должны извиниться перед ним. После этого конфликт получил огласку. Теперь уже уладить его будет намного сложнее. Возможно, Гриценко нужно как-то извиниться, хотя и не обязательно уж очень кланяться. Все мы на нервах живем.

Думаю, это не тот конфликт, который может быть причиной отставки министра. Разве что если бы он приобрел такой масштаб, что его уже нельзя погасить и под угрозой оказалась коалиция или нормальное сотрудничество между ВР и Кабмином. Думаю, что до этого дело дойти не может.

Рудьковский не мог быть инициатором этого замечания Гриценко - не тот масштаб. Инициатором мог быть или Александр Мороз, или руководство фракции социалистов. Другого варианта быть не может. Я не думаю, что у социалистов есть какой-то свой интерес. Они прекрасно понимают, что на эту должность претендовать не могут. Если коммунисты настроены против Гриценко идеологически, то у социалистов нет оснований для целеустремленного противостояния. Даже если представить себе, что возможна отставка, кандидатуру министра обороны все равно вносит Президент.

В действительности все это очень грустно. Ситуация не стоит выеденного яйца. Все происходит на уровне оскорбленных амбиций - и ничего больше. Очень жаль, что в четверг в Верховной Раде было выступление - специальное, а не где-то в „Разном” - депутата Мендуся с заявлением СПУ. Это заявление уже действительно углубляет конфликт. Еще накануне проблемы как таковой не было. Теперь придется искать каких-то арбитров, которые примирят стороны.

Кость Бондаренко, политолог: СОЦИАЛИСТЫ ДОКАЗЫВАЮТ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ АНТИКРИЗИСНОЙ КОАЛИЦИИ?

Если постараться, то можно найти основания для того, чтобы придраться к любому должностному лицу, любому министру - безгрешных людей не бывает. И полностью беспочвенных обвинений не может быть, Мороз - не тот человек, который бы выдвигал беспочвенные обвинения. Но первооснова - не то, что стало основанием для обвинений. Гриценко просто остается последним из оранжевых министров, и на конфликт с социалистами нужно смотреть именно через призму этого. Я бы сказал, что это еще не мат, но уже шах Гриценко. Мы будем наблюдать продолжение этого конфликта - он вряд ли сейчас угаснет.

Трудно сказать, почему именно СПУ взялась за это дело. Возможно, они такдолжны доказать свою преданность делу антикризисной коалиции. В любом случае социалисты стали инструментом в более крупной игре. Вряд ли это их личная война и их личные претензии к Гриценко. Они озвучили претензии всей антикризисной коалиции.

Теперь все зависит от Президента - насколько он будет защищать своего министра. С другой стороны, учитывая, что закон о Кабинете министров действует, то вопрос о его отставке может быть проголосован в Верховной Раде, и Президент будет вынужден смириться с этим. Была бы причина, а сама отставка - вопрос технический.

Юрий Якименко, директор политико-правовых программ Центра Разумкова: СПУ НЕ ХОЧЕТ МИРА МЕЖДУ ЯНУКОВИЧЕМ И ГРИЦЕНКО?

Думаю, что мотивы этого конфликта - политические. Перед Новым годом были достигнуты договоренности о сотрудничестве между министром обороны и премьер-министром, и отношения между ними нормальные, но часть депутатов из фракций СПУ и коммунистов остались недовольны этим. Среди социалистов есть несколько депутатов, которые персонально проявляли высокий уровень конфликтности и оценок в отношении министра обороны, - Василий Волга, Ярослав Мендусь, Евгений Филиндаш. Какие у них мотивы, мне трудно сказать. Этот эпизод со взаимными обвинениями Мороза и Гриценко просто был использован, чтобы опять поставить на повестку дня тему отставки Гриценко.

Если бы стороны были заинтересованы в дальнейшем нормальном сотрудничестве, то, возможно, на личном уровне этот конфликт удалось бы быстро замять. А учитывая то, что инициаторами замечания, сделанного Януковичем на заседании Кабмина, скорее всего, были социалисты, что подтвердило заявление Мендуся с трибуны ВР, после чего коммунисты опять подняли вопрос отставки, - то за этим всем просматриваются политические мотивы.

Видимо, речь идет об отдельной игре социалистов и коммунистов, желающих продемонстрировать свои возможности в коалиции и заставить Партию регионов прислушиваться к себе.

Здесь переплетание крупных политических, мелких политических и личностных мотивов. В этот узел конфликта может быть привлечен и эпизод с конфликтом вокруг министра транспорта Николая Рудьковского, который сейчас судится с „Зеркалом недели” (один из руководителей газеты Юлия Мостовая - жена Анатолия Гриценко. - Авт.), а с публикации в газете и начался скандал вокруг приезда туркменских оппозиционеров. Иначе почему бы инициатива о замечании Гриценко исходила от него? Какое Рудьковский имеет отношение к работе Председателя Верховной Рады или к министру обороны?

Думаю, этот конфликт будет подогреваться, и дело может дойти до вопроса об отставке Гриценко. Впрочем, не думаю, что голосование будет результативным, потому что, думаю, Партия регионов такую инициативу не поддержит. Янукович сделал то, что от него требовалось, - публично озвучил требование к Гриценко извиниться перед Морозом.

Все же до голосования за отставку министра обороны дело не дойдет, потому что для этого нужен конфликт значительно более высокого порядка. Это уже уровень не пустякового выяснения отношений между политиками, а конфликта между Президентом и премьером. Более того, это вопрос национальной безопасности и дееспособности системы власти в целом. Думаю, что премьер-министр осознает глубину проблемы и опасность серьезной дестабилизации ситуации в государстве.

Галина Ключковская