Депутаты требуют от Европарламента отозвать заявление о Бандере

3 марта депутаты Львовского областного совета на внеочередном заседании приняли обращение к Європарламенту по поводу резолюции, в которой, в частности, содержится оценка решения Президента о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении отмечается: «Мы, депутаты Львовского областного совета, будучи беспрекословными сторонниками европейской традиции, считаем, что решение Европарламента не имеет никакой исторической и правовой почвы и базируется на клевете о так называемом «сотрудничестве» ОУН с нацистской Германией, которым в свое время коммунистическая пропаганда клеймила украинское национально-освободительное движение времен Второй мировой войны. Это утверждение является крайне циничным, ведь Степан Бандера с начала июля 1941 года по октябрь 1944 года был узником гитлеровского концентрационного лагеря Заксенхаузен, а два его брата убиты в другом гитлеровском концлагере – Освенциме.

Также в обращении указывается, что Львовский облсовет как полномочный представительский орган местного самоуправления области, где жил, учился и начинал подпольную революционную деятельность С.Бандера, в свое время «выступал инициатором присвоения ему звания Героя Украины и это решение базировалось на обстоятельном изучении роли Степана Бандеры в национально-освободительной борьбе украинского народа в ХХ веке».

Львовский областной совет просит Европарламент пересмотреть пункт 20 своей резолюции. “Считаем, что решение высшего законодательного органа Объединенной Европы должно базироваться исключительно на объективных исторических фактах», - говорится в обращении. Его копию направят также Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

За данное обращение проголосовали 105 депутатов Львовского облсовета, присутствующих на заседании. Всего во Львовском областном совете 120 депутатов.

***

Тернопольский областной совет требует от Европарламента пересмотреть свою резолюцию от 25 февраля, отменив в ней пункт 20, касающийся Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение сегодня приняли депутаты на внеочередном пленарном заседании облсовета. За него проголосовали все 73 присутствующих депутата. Не принимали участия в сессионном заседании представители фракций Партии регионов и Блока Литвина.

В своем обращении депутаты выразили возмущение по поводу надежды Европарламента на то, что новый Президент Украины пересмотрит указ Виктора ЮЩЕНКО о присвоении проводнику ОУН С.БАНДЕРЕ звание Героя Украины.

Депутаты Тернопольского облсовета отмечают, что решение Европарламента лишено исторической почвы и базируется на вымышленной «московской коммунистической пропагандой клевете о так называемом сотрудничестве ОУН с нацистами с целью очернения ОУН в глазах мировой общественности».

«Общеизвестно, что после провозглашения по инициативе С.Бандеры 30 июня 1941 года Акта восстановления независимости Украины Гитлер издал приказ немедленно уничтожить украинское национально-освободительное движение. Как следствие, тысячи украинских патриотов были запроторены и уничтожены в немецких концлагерях, в частности и двое братьев С.Бандеры. Сам же С.Бандера с июля 1941 года по октябрь 1944 года был узником нацистского концлагеря Заксенхаузен, – напоминают депутаты.

Они также указывают, что принципы борьбы с оккупантами, которую С.Бандера вел в Украине под лозунгом «Свободу народам! Свободу человеку!», абсолютно отвечают принципам построения Европейского Союза как «Европы свободных наций».

«Облсовет считает, что резолюция от 25 февраля имеет признаки сугубо политического заказа и не отражает реалий исторического процесса, а также является проявлением грубого пренебрежения к украинской нации и прямым вмешательством во внутренние дела Украины», – говорится в обращении.

Также депутаты облсовета решили направить в Европарламент и книгу об С.Бандере.

Обращение также направлено Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Верховной Раде и Кабинету министров.

Также облсовет призвал МИД Украины инициировать в Европарламенте слушания о подлинной истории о деятельности С.Бандеры.