В 19.00 Витренко пройдет в парламент... или нет

Сегодня около 19.00 Высший административный суд Украины должен объявить решение по делу по искам к Центральной избирательной комиссии аутсайдеров выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Высшего административного суда Украины завершила судебный процесс по иску Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» и других политических сил, которые не попали в парламент, к ЦИК, и пошла в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Председательствующий в суде судья Александр ПАСЕНЮК сказал, что свое решение по делу суд огласит ориентировочно в 19.00.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от Блока „Народная оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от блока Н.Витренко «Народная оппозиция». Таким образом, общее количество исков выросло до восьми.