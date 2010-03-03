Онищук уверен, что назначить нового премьера отпуск Тимошенко не помешает

Уход премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в отпуск никак не повлияет на процесс начала работы нового правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Он подчеркнул, что на членов Кабинета министров не распространяется действие трудового законодательства, и поэтому новый премьер-министр и его Кабмин в случае назначения могут приступить к работе в то время, когда Ю.ТИМОШЕНКО будет находиться в отпуске.

«Трудовое законодательство на членов Кабмина не распространяется. Отпуск премьер-министра и назначение нового Кабмина никак не связанны между собой», - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он отметил, что новый Кабинет министров сможет приступить к работе в случае, если будет назначено 2/3 его состава (действующий Кабмин состоит из 25 человек).