Тимошенко уверена, что спасла страну. Вердикт ВР - отставка (фоторепортаж)

ВР отправила в отставку правительство Тимошенко. По мнению многих экспертов, именно отсутствие такого решения до сих пор мешало регионалам вести эффективные переговоры относительно создания новой коалиции. Итак, зеленый свет уже есть. Юлия Владимировна собирает прощальный Кабмин. Виктор Федорович – часом раньше – собирает у себя председателей парламентских фракций. Всех, как заявил регионал Александр Ефремов... Докладчик по вопросу выражения недоверия правительству Николай Азаров черной краски на живописание провалов Тимошенко не жалел.

…Потребительские цены выросли в четыре раза. Минимальные пенсия и зарплата не успевали за галопом инфляции. Долги по зарплате за два года работы правительства Тимошенко выросли более, чем вдвое. Государственная финансовая политика подчинялась исключительно политической конъюнктуре. Такой бездны, как та, в которую толкнуло Украину правительство Тимошенко, страна не видела уже 20 лет. Украина за два года потеряла пятую часть ВВП, и этот показатель, заявил Азаров, «можно сравнить с войной».

«Если бы у меня было бы хотя бы в 10 раз менее худшая ситуация, я бы не ожидал никого и сам бы написал заявление и ушел», - истинность этих слов Николая Яновича можно будет проверить вскоре (конечно, если он станет премьером, потому что даже он еще до сих пор сомневается, не “спалится” ли в кресле Тимошенко в существующих условиях). Сомнительно, чтобы любой премьер, хоть каким бы профи тот не был, смог в 10 и больше раз улучшить экономические показатели за год-другой.

Но сейчас Азаров с негодованием заявил, что правительство, мол, «цепляется за власть, поскольку боится ответственности». И отдал должное... экс-президенту Украины Виктору Ющенко, который «проявил ответственность и большую часть бездумных решений (кабинета Тимошенко) приостановил своими указами, - «на сумму свыше 25 млрд. грн.».

Кроме “катастрофического провала” в экономике, решений, принятых с “грубым нарушением Конституции Украины, бюджета Украины и других процедур” Азаров припомнил Тимошенко и пролет «Гринджол» на «Евровидении», и пролет олимпийцев в Ванкувере...

Тимошенко всего этого не слышала – она появилась в сессионном зале ВР уже когда Азаров заканчивал отвечать на вопросы нардепов. В своем отчете премьер была необычно краткой (несмотря на щедро выделенные ей Литвином 45 минут), - по ее мнению тут было не о чем говорить, не кого было убеждать, а значит не стоило и тратить депутатское время. Да и сам отчет, откровенно говоря больше напоминал политический спич, чем информацию о деятельности правительства.

Приводим выступление премьера полностью (по данным стенограммы заседания ВР 03.03.2010)

“Дорогие соотечественники! Уважаемые народные депутаты, министры!

Сегодня такой особенный для правительства день - мы сегодня рассматриваем отставку правительства и, безусловно, я хочу еще раз отметить, что это рассматривается именно сегодня как раз по моему требованию.

Потому, что я хочу видеть четкую ясность, как сегодня распределяются политические силы в парламенте, кто на себя берет ответственность за жизнь страны, и я думаю, что как раз это голосование будет очевидным фактом, кто входит в коалицию Януковича, кто с Януковичем сотрудничает, и кто будет целиком и полностью отвечать за его политику.

Именно поэтому сегодня этот момент истины очень нужен для страны. Потому что серого нет. Это хотят создать в Украине серое. Черное и белое. Есть борьба за Украину, за ее независимость, за укрепление ее суверенитета, за укрепление всех ее функций, за счастье и благосостояние народа, а есть, с другой стороны - антиукраинская политика, которая сопровождается большой мегакоррупцией.

И хочу сейчас сказать, что правительство сегодня, которое присутствует в ложе, готово четко держать ответ. И вы знаете, что в такие непростые времена я как Премьер-министр вспоминаю те этапы управления, которые я прошла. И когда я немножечко смотрю назад, то я понимаю, что начиная с 2000 года, а 2000 год – это как раз, когда я первый раз пришла вице-премьером в правительство, я зашла в правительство, где было вдребезги разрушено все: топливно-энергетический комплекс, задолженность годами перед энергетиками, атомщиками, шахтерами, пенсии, заработные платы. По два часа, по три в стране свет горел. И я тогда очень хорошо помню, как я как Премьер-министр, защищая страну от искусственно созданной еще тем режимом кризиса, защитила и дала результат. Были оплачены все заработные платы и пенсии. Был убран бартер из топливно-энергетического комплекса, были полностью убраны все коррупционные модели и схемы и мы поставили четко на ноги топливно-энергетический комплекс, и как следствие страну.

И именно в это время, судьба так сложилась, что я оказалась в правительстве и защищала страну.

Сегодня такая же ситуация. Наша правительственная команда, наша парламентская команда очутилась в разгар мирового кризиса во главе правительства и, как правило, делала все, чтобы правительство защитить.

И я считаю, что главный итог управления нашей команды, он в том, что в то время, когда мировой кризис разрывал мир, захлестнул каждую страну. Мы защитили Украину от финансового коллапса, от разрушения ключевых отраслей, мы защитили Украину от полного распада финансово-экономического сектора.

И при этом мы сохранили социальные стандарты, невзирая на то, что большинство стран мира их уменьшали. А кроме того мы эти социальные стандарты четко оплатили.

Я думаю, что вы не могли не обратить внимание, что пенсии, заработные платы, социальные выплаты все, что страна обязана была выплачивать людям – выплачивалось час в час.

Я думаю, вы не могли не заметить, что именно за время работы нашего правительства в кризис мы первый раз фундаментально укрепили энергетическую независимость государства. Мы платили за природный газ час в час, ежемесячно, и не разу не позволили унизить нашу страну, поставить ее в неудобное положение. Я думаю, что все это происходило у вас на глазах.

И главный вывод, который я хочу сделать и из прошлого управления и из сегодняшнего, мы сделали именно главное: мы сохранили и укрепили независимость нашего государства, мы сохранили и укрепили его работу и его служение людям, мы сохранили и преумножили все, что является нашей национальной самоидентичностью, мы укрепили все, что является сущностью жизни и работы нашего государства. И именно поэтому, я думаю, что такой вывод можно сделать из нашего управления в это трудное кризисное время.

Я убеждена в том, что даже каждый человек в государстве видел, что кризис преодолевало правительство самостоятельно. Все остальные политические силы - политические органы власти, политические партии, фракция, а кроме того еще и государственные институты - блокировали работу правительства и делали так, чтобы было в стране, чем хуже, тем лучше. Но это совсем не помешало нам защищать страну.

И сегодня, когда мы опять оказались в достаточно тяжелой ситуации. Тяжелая ситуации в том, что Янукович, который пришел к власти вместе со своей командой, уже с первых шагов, с первых дней своей жизни и правления исповедует жестко антиукраинскую политику. И это не заявления его, это - действия и факты. И каждый, кто сегодня будет легализовать эту работу своими голосами, освящять ее и поддерживать, будет нести солидарную ответственность за каждый шаг, который будет он делать против Украины.

И потому я не хочу сейчас говорить общими фразами, я хочу сказать только несколько примеров, которые хочу, чтобы услышали сейчас коллеги, которые сидят в парламенте. Только последние 3-4 дня – это даже не неделя, произошли два события.

Впервые, во главе с Януковичем Генеральная прокурора и Служба безопасности Украины захватила то, что было возвращено государству нашим правительством, – это титановая отрасль. У меня сейчас находится файл с действиями и письмами СБУ, Генеральной прокуратуры, которые обязали Фонд госимущества забрать у государства в титановой отрасли и передать правой руке Януковича - господину Фирташу. И могу вам сказать, что мы как страна занимаем 3 место в мире по добыче и переработке титана. Для нас – это стратегия, для нас – это сила Украины в мире.

И когда последние три дня началась рейдерская система узурпации стратегической государственной собственности - это говорит о настоящей политике.

А кроме того, за последние три дня в сущности через решения и письма, через предписания и действия Генеральной прокуратуры и СБУ у государства забрали стратегическое месторождение природного газа „Сахалинское”, забрали у НАК „Нафтогаза” и передали ближайшему окружению Януковича.

Вот факты, факты разрушения нашей энергетической независимости, нашей стратегической собственности. И я думаю, что мы как правительство передадим эти факты в Национальный антикоррупционный комитет. Вот политика, вот реальные действия. И потому все остальное – это просто банальные, пустые слова, которые сегодня говорятся из уст Януковича и его ближайшего окружения.

И потому, уважаемые друзья, я считаю, что именно сейчас нужно говорить, что от как раз этого человека, от господина Януковича идет угроза.

Первое. Ослабление независимости нашего государства.

Во-вторых, прямая угроза территориальной целостности нашей страны.

Прямая угроза демократии, свободе слова и стратегической собственности нашего государства.

И именно поэтому я хотела бы, чтобы сегодня мы осознали, что против такой политики у Украины является защитой – это объединенная демократическая команда, которая, я убеждена, будет создана в этом парламенте и которая будет защищать Украину каждый день ее жизни. И могу сказать, что если сегодня будет проголосована отставка правительства, в ту же минуту наше правительство покинет свои кабинеты, в ту же минуту наша политическая сила перейдет в оппозицию и будет четко в оппозиции формировать объединенную демократическую команду, будет делать все для того, чтобы такие действия, о которых только что я сказала и привела примеры, чтобы они были невозможны в нашем государстве.

Я хочу, чтобы сейчас каждый человек, который меня слышит, знал, что мы защитим Украину от этой новой беде, которая пришла, защитим надежно. И если Янукович думает, что он будет уже через неделю спокойно играть в гольф и теннис, а его окружение будет разбирать втихаря стратегическую собственность государства, то могу сказать, что сегодня его гольф и теннис завершается. И он будет каждый день отчитываться перед страной, перед оппозицией, каждый день мы будем держать руку на пульсе.

И потому сегодня я хочу, чтобы мы, если будем переходить в оппозицию, взяли обязательство перед государством, что для нас является святым: независимость нашего государства, национальная самоидентичность, для нас является сверхважной защита нашего украинского государственного единого языка, нашей культуры, нашей честной, правдивой истории, защита территориальной целостности нашего государства и защита стратегических объектов владения государства, что и составляет часть и основу нашей независимости. Я хочу, чтобы мы взяли на себя это обязательство и защитили Украину, защитили каждого человека, потому что наша команда жила, живет и будет жить только одной ценностью: Украина превыше всего. И именно так будет формироваться наша политика.

Сейчас, я думаю, в ближайшее время парламент перейдет к голосованию. Голосование это будет в сущности моментом истины, моментом определения, моментом определения позиции каждого народного депутата, каждой фракции: с Украиной он или против Украины, на стороне тех сил, которые видят Украину, как поживу. Я буду и команда, которую я возглавляю, там, где нужна Украине защита и помощь.

И потому, завершая свое короткое выступление, я знаю, что нет никакого смысла что-то большее объяснять и давать ответы на вопросы. Потому что в этом зале уже все определились, и никакие ответы на вопросы никого ни в чем не убедят. И потому не нужно тратить, в прямом смысле этого слова, дорогое время народных депутатов, а нужно просто определиться и поставить вопрос на голосование. Благодарю за внимание! Слава Украине!»

На этом “момент истины для страны” в исполнении Юлии Владимировны закончился, и Верховная Рада устроила ей собственную версию “судного дня”. 243 голоса были отданы за отставку Тимошенко и ее Кабмина. Причем, из числа бютовцев “за” голосовали аж 7 нардепов: Виталий Барвиненко, Геннадий Задырко, Владимир Каплиенко, Олег Черпицкий, Игорь Савченко, Юрий Полунеев и Григорий Омельченко.

“Изменили” бывшей (со вчерашнего дня) союзнице и 15 нунсовцев: Виктор Шемчук, Виктор Тополов, Иван Плющ, Михаил Полянчич, Александр Слободян, Владимир Поляченко, Василий Петевка, Леся Оробец, Игорь Палиця, Игорь Криль, Александр Клименко, Давид Жвания, Станислав Довгий, Юрий Бут, Сергей Василенко. И 19 из 20 членов блока Литвина. Не голосовал лишь сам спикер ВР.

Яму Тимошенко помогли выкопать также трое внефракционных депутатов - Василий Киселев, Инна Богословская и Игорь Рыбаков. Тарас Чорновил воздержался.

Нардепы от Партии регионов и КПУ, понятно, голосовали за отставку Тимошенко в полном составе.