Министры Тимошенко возмутились своими изображениями на сити-лайтах

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА потребует объяснений по поводу появления ее изображения в рекламной кампании одного из претендентов на пост мэра Днепропетровска - Загида КРАСНОВА.

Об этом Л.ДЕНИСОВА заявила в комментарии газете «Левый Берег».

«Я видела эту рекламу в публикации «Левого берега». Я сейчас не могу дозвониться до КРАСНОВА, чтобы спросить, почему он это сделал без моего согласия. Когда он был у меня на интервью и задал несколько вопросов, я спросила, как будет использовано это интервью. Он сказал мне, что оно будет показано на каналах местного телевидения. Ни о чем другом речь не шла", - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

При этом министр труда и соцполитики не исключила, что будет подавать в суд на З.КРАСНОВА, но для начала хочет получить объяснения от него самого.

Как напоминает «Левый берег», на прошлой неделе на улицах Днепропетровска появились сити-лайты З.КРАСНОВА, «на которых он раздает указания министрам и по-отечески отчитывает их за недостаточное внимание к проблемам днепропетровцев».

При этом издание предполагает, что эти изображения были сделаны с помощью фотомонтажа.

«Ведь на сити-лайтах министры молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, изображены понуро и смиренно сидящими напротив вольготно развалившегося в кресле Загида КРАСНОВА. Фотография с министром труда и соцполитики Людмилой ДЕНИСОВОЙ подписана крупными буквами: «ЗАГИД КРАСНОВ УБЕДИЛ МИНИСТРА!», - сообщает издание.

В свою очередь министр по делам семьи и молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО также возмущен использованием его изображения в рекламной акции днепропетровского политика.

«Естественно, никакого согласия на это я не давал. Встреча была, на встречу ко мне может придти любой человек, записавшись на прием. Я потребовал через свою пресс-службу снять эту рекламу», – заявил он «Левому берегу».

На вопрос о возможности судебного иска Ю.ПАВЛЕНКО ответил: «Пока мы не рассматривали этот вопрос, есть надежда, что этот человек поймет, что так делать нельзя», - сообщает издание.

Как отмечает ЛБ, З.КРАСНОВ – один из претендентов на пост мэра Днепропетровска, лидер общественной организации «Громадська сила». В 2004 З.КРАСНОВ поддерживал днепропетровский «Майдан», в 2005 предпринимал попытку записаться в ряды «Батьківщини», однако это ему не удалось. В 2006 он стал депутатом горсовета Днепропетровска от Блока Лазаренко, создав при этом коалицию с Партией регионов. В последнее время З.КРАСНОВ является представителем Сергея ТИГИПКО в Днепропетровске.