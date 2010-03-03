Тимошенко заявила, что сегодня гольф и теннис для Януковича закончатся

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после отставки правительства перейдет в оппозицию и будет формировать объединенную демократическую команду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, выступая сегодня в парламенте.

«Если будет проголосована отставка правительства, в ту же минуту наше правительство, наша политическая сила перейдет в оппозицию и будет четко в оппозиции формировать объединенную демократическую команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что именно в оппозиции ее политическая команда будет противостоять антиукраинским и антидемократическим действиям команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы защитим Украину от этой новой беды, которая пришла, защитим надежно, и если В.ЯНУКОВИЧ думает, что он будет уже через неделю спокойно играть в гольф и теннис, а его окружение будет раздирать втихаря стратегическую собственность государства, то могу сказать, что сегодня его гольф и теннис завершается и он будет каждый день отчитываться перед страной, перед оппозицией. Каждый день мы будем держать руку на пульсе», - заявила она.