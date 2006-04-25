Луганский облсовет принял решение о статусе русского языка

Депутаты Луганского областного совета единодушно решили предоставить русскому языку в области статус регионального языка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии облсовета.

Этим же решением депутаты Луганского облсовета предложили Верховной Раде Украины принять меры по обеспечению выполнения Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств.

Депутаты также поручили постоянным комиссиям по вопросам депутатской деятельности, законности и информации, а также по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта до 1 августа 2006 года провести анализ условий применения русского языка на территории области, а также на основе изучения языковой ситуации разработать программу развития украинского и русского языков в Луганской области и внести эту программу на рассмотрение областного совета.