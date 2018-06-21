Возвращение Лозинского: где ж ты раньше был?

Прятался – прятался, но пришел. Виктор Лозинский, народный депутат Украины, главный подозреваемый в убийстве Валерия Олийныка, пришел в Генпрокуратуру. Правда, вину свою не признал, заявил, что свидетельствовать будет только в присутствии адвоката, а то, что пропал на семь месяцев,это все потому, что не знал, что в розыске.

Почему пришел Лозинский? Пришел ли он с явкой с повинной, или выстраивает какую-то стратегию защиты?

Любопытно, что за пять дней до этого у структур, связанных с Лозинским, решением судаотобрали 26 тысяч гектаров земли. Не окажется ли к концу следствия «убийство с нанесением тяжелых телесных повреждений» убийством по неосторожности, мол, бросился Олийнык с топором на народного депутата Украины и тот вот так превысил самоборону. Мы попросили прокомментировать ситуацию с Лозинским и перспективы судебного дела известных в столице адвокатов.

Андрей Цыганков:

ЧЕРЕЗ ДВА-ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ЕГО МОЖНО ОТПУСТИТЬ ПОД ТАКОЙ ЗАЛОГ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАВИТЬ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙУЕХАТЬ Трудно делать прогнозы в деле, где нет открытости. Сначала говорят, что его привела за руку СБУ, а есть информация, что он пришел сам. Есть комментарии, что он сидел три часа, ожидая пока его примут. Все, что мы пока знаем точно, что с Виктора Лозинского снята депутатская неприкосновенность и возбуждено дело по части 2, статьи 122 – нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть. С июля, когда судом была дана санкция на задержание, народный депутат не появлялся на работе, то есть на протяжении всего этого времени скрывался от органов досудебного следствия. Но при этом, если ему не вручались повестки, то процессуально он может утверждать, что не знал. И что только вот узнал - сразу прибыл и никто его этого права не лишит. Учитывая данную квалификацию, и то, что у человека есть возможности повлиять на следствие, в качестве меры пресечения обычно избирается содержание под стражей. Если такая мера пресечения будет избрана, она является на два-четыре месяца обоснованной (когда следствие активно работает в рамках досудебного следствия), чтобы данное лицо не препятствовало. Далее, считаю, что состоятельные люди могут обеспечивать свой процессуальный статус залогом настолько значительным, что в случае, если у подозреваемого будет желание уклоняться от следствия, чтобы ситуация была «нерасходной» в части выплаты зарплаты следователям. Также залог должен стать механизмом выемки из оборота средств, дающих возможность подозреваемому уехать. Относительно доказанности – недоказанности вины. На сегодня господин Лозинский и его защита не обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела. Либо, еще не истекли процессуальные сроки, и они об этом якобы не знают, либо нет оснований для обжалования. Обжалование или необжалование постановления станет квинтэссенцией отношения Лозинского и его защиты к данному уголовному делу.

По-моему мнению, Лозинский прятался и ждал. Чего ждал? В ситуации с «делом адвокатов» (дело о вымогательстве адвокатов, где истцами выступают нардепы от БЮТа – авт.) представители этой силы нардепы Власенко и Богдан явно рассчитывали на победу своего лидера на президентских выборах. Не исключаю, что Лозинский как-то связывал свое видение процесса с вероятной победой Юлии Тимошенко. Но вряд ли для него это было бы лучше. При том, с каким единодушием было проголосовано снятие неприкосновенности, вряд ли он мог рассчитывать на дальнейшую поддержку коллег. У конце концов, не депутаты, а законодательство, а именно неприкосновенность, дали ему возможность скрываться, не ходить на работу. Думаю, что по нему было сугубо дано распоряжение правоохранительных органов не делать оперативно-разыскной деятельности, не проводить надзорную работу. Ведь Лозинский исчез фактически после снятия неприкосновенности. Он будет говорить, что исчез потому, что не хотел, чтобы это влияло на рейтинг лидера фракции.

Я думаю, что и это дело будет закрытым для общества. Его результаты зависят от качества досудебного и судебного следствия и от качества защиты. То, как проводится в Украине досудебное и судебное следство, не дает оснований думать, говорить, что какое-то дело может быть очевидным.

Вся страна слышала, что министр внутренних дел разгласил тайну усыновления Елены Полюхович, разгласив таким образом тайну досудебного следствия. Но и Генпрокуратура, и Печерский суд, и Апеляционный суд в составе тройки, сказали, что страна ошиблась. Прокуроры и судьи фамилии Полюховичей в выступлении министра не услышали и вины министра Луценко не увидели тоже. Так и тут прокуроры и судьи могут не услышать и не видеть того, что знает страна. Вон, когда разыскали судью Зварыча, то что первым делом сделали? Его повезли в суд, который установил санкцию – содержание под стражей. Было принято решение суда. Информации о том, что Лозинского повезли в суд не было… Если бы были очевидны доказательства и процессуальные решения, то Лозинский содержался бы под стражей по решению суда. А следствие пока выясняет основания. Не исключено, что он задержан на трое суток.

Татьяна Монтян:

ЛОЗИНСКИЙ ПРИШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕ РЕСУРСЫ

Лозинский пришел сдаваться, но вряд ли это повлияет на квалификацию дела или на приговор суда, если он будет вынесен. Лозинский якобы рассказывает, что он был не в курсе, что объявлен в международный розыск. Не исключаю, что найдется суд, готовый поверить в такую галиматью. А вообще у нас мера наказания не имеет никакого отношения к составу преступления. Тут играют роль другие вещи: количество денег, политические расклады. Поэтому, если речь и будет идти о наказании, то приход Лозинского будет играть самое минимальное значение. Я не думаю, что дело будет переквалифицировано. Потому что все видели фотографии жертвы. Все отчеты, все показания очевидцев, все есть в открытом доступе. Поэтому никакой закрытости тут не будет.

Мое личное мнение, Лозинский пришел, потому что у него закончились все ресурсы. Любимые друзья и коллеги обобрали его, как липку, причем сразу же. Чтобы семь месяцев прятаться, то это надо всем платить. Понятно, что правоохранительные органы знали, где он и каждый причастный брал мзду, чтобы его не сдавать. А всем платить семь месяцев, то никакой «платилки» не хватит. Весь ресурс был потырен мгновенно, как только с ним это случилось. Соратничками. А поскольку все случилось крайне внезапно, то у него физически не было времени какие-то свои ресурсы обратить в монетарную сумму и куда-то скрыться, сменив идентификацию. Для меня остается открытым, как эта история вообще всплыла. Я думаю, что ее придали гласности соратнички, чтобы распилить ресурс товарища Лозинского. Сам бомж никого не интересовал. Да… Если бы эти твари, которые находятся при власти, не вели внутривидовую борьбу, то они давно съели бы все общество с костями.

Максим Стеценко:

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ЛИЧНО РУКОВОДИЛ СБОРОМ УЛИК

Может ли в Украине народный депутат сесть в тюрьме за убийство? В условиях, когда с него сняли неприкосновенность, может. Есть разные версии того, что происходило. Говорят, что погибший не был ангелом.

Но исход зависит от того, насколько правильно и грамотно будут проведены следственные действия. Знаю из первых рук, что туда, на место преступления, лично выезжал прокурор Кировоградской области. Более того, он сделал все, чтобы закрепить на месте улики и доказательства, лично руководил осмотром места происшествия.

Сотрудники прокуратуры, которые имели к этому отношение, сказали, что в отношении сбора улик там сделано все. А успех дела на процентов 80 зависит от первичного сбора доказательств. Если все собрано правильно, верно, грамотно, то дело будет иметь судебную перспективу. Но вы не забывайте, что такие дела - это десять-пятнадцать томов уголовного дела. Все зависит от того, что реально есть в деле? Какие свидетельские показания дают люди, которые стояли рядом? Какие свидетельские показания дают другие обвиняемые и дают ли они их вообще. Какие результаты баллистических экспертиз (связанных с оружием), трассологические экспертизы (экспертиза следов), от удара ножа, топора… Под каким углом совершалось, мог-не мог… Там десятки вопросов, на которые невозможно дать ответы, не увидев материалы. Конечно, можно сказать, что регионы попытаются подвести политическую основу и таким образом рассчитаться с врагами из стана БЮТ. Но тут случай вопиющий... Турчинов сказал, что защищать Лозинского не будет.

Олег Поваляев:

В КОНЦЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ПОСТРАДАВШИЙ НАКИНУЛСЯ НА ЛОЗИНСКОГО

Добровольный приход Лозинского никак не влияет на квалификацию его действий. Это только в последствии при определении меры наказания может сократить срок тюремного заключения. Данный факт будет учитываться судом в совещательной комнате вместе с другими характеристиками личности Лозинского (положительными характеристиками, фактами участия в благотворительности и т.д.). Трактовка какого-либо следственного органа о том, что Лозинский скрывался, может быть опровергнута защитой Лозинского по простой схеме: находился в отпуске и отключил мобильный телефон. Поэтому вряд ли следствие будет уделять внимание неявке на вызовы, это удел обывателя. На этапе досудебного следствия его приход не имеет значения. Но арестовать его должны в любом случае. Что касается перспектив дела, то говорить о той или иной квалификации преступления в начале досудебного следствия опрометчиво, следствие объективно может прийти, само того не ожидая, к следующему развитию событий, что пострадавший Н., находясь, предположим, в состоянии алкогольного опьянения, сам набросился на Лозинского с каким либо предметом. А Лозинский защищался. Исход дела во многом зависит от результатов следствия.

Опрашивала Маша Мищенко