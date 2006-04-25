Кучма: Тимошенко сегодня - это Ющенко вчера

После парламентских выборов в 2002 году команда Виктора ЮЩЕНКО требовала назначить его премьер-министром так же, как сегодня этого требует Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом экс-президент Украины Леонид КУЧМА сказал в интервью журналу «Профиль» от 24 апреля 2006 года.

В частности, отвечая на вопрос, ставил ли В.ЮЩЕНКО в 20002 году условие назначить его премьером, он ответил: «Нет, его команда. На условиях ультиматума невозможно вести дискуссию. Нам тогда не удалось достичь консенсуса. Я предлагал – давайте создадим коалицию, выпишем основные принципы, а потом будем говорить, кто премьер, кто председатель парламента. И сегодня происходит практически то, что было в 2002 году», - сказал Л.КУЧМА.

Он подчеркнул, что жалеет, что после выборов 2002 года не получилась коалиция с «Единой Украиной» и «Нашей Украиной». «Я сам занимался этим, много раз встречался… Или мы были плохими переговорщиками, или кто-то ставил такие условия, как сейчас ставит Юлия Владимировна», - добавил Л.КУЧМА.

Экс-президент также считает, что будет создана «оранжевая» коалиция во главе с Ю.ТИМОШЕНКО.

«По-моему, мало у кого есть сомнения, что будет «оранжевая» коалиция, а премьером Ю.ТИМОШЕНКО. Хотя, в принципе, учитывая европейский опыт, надо было обязательно дать право победителю, Партии регионов, сформировать коалицию, и если бы у нее ничего не получилось, тогда рассматривать другие конфигурации», - считает он.

В тоже время он обратил внимание на идеологическую несовместимость участников возможной коалиции «оранжевых» сил.

«Мне кажется, что и В.ЮЩЕНКО, и особенно Ю.ЕХАНУРОВ, осознали, что успехи экономического развития лежат в плоскости очень жестких, непопулярных рыночных реформ, углубление которых было фактически приостановлено с начала 2005 года. Я не представляю, как сможет работать новая «оранжевая» коалиция, если у политических сил – потенциальных участников по многим вопросам противоречивые взгляды. Это будет как лебедь, рак и щука», - сказал он.

Л.КУЧМА также сказал, что ему импонирует в поступках В.ЮЩЕНКО то, что он пытается поставить коалицию в жесткие рамки программы.