У Винского требуют немедленно назначить дату местных выборов

Не нарушать Конституцию и немедленно назначить дату местных выборов требовали сегодня от депутатов представители партии «Народная власть» в рамках всеукраинской акции «Всю власть – НОВЫМ Советам!».

Активисты партии пикетировали Верховную Раду Украины, а также провели митинги во всех регионах страны.

На митинге у парламента заместитель председателя партии, руководитель Киевской городской организации партии Сергей Карпенко подчеркнул: «Местные Советы, избранные на выборах 26 марта 2006 года, получили свой мандат на четыре года. А это значит, что уже с 27 марта 2010 года, через несколько недель, их легитимность будет неполноценной. Поэтому даже проведение выборов 30 мая было бы нарушением буквы Конституции, а попытка отсрочить выборы на полгода или и на год является циничным издевательством над Основным Законом».

Лидер столичных народников напомнил, что «на последних президентских выборах в пять раз больше киевлян проголосовали «против всех», а, значит, выразили свою четкую позицию против выборов без выбора».

«Две трети населения не поддерживает нынешнюю власть, и это достаточно скоро проявится в действии, и прежде всего на выборах местных советов всех уровней», - выразил уверенность Карпенко.

Со своей стороны, заместитель председателя партии «Народная власть», народный депутат Украины Геннадий Задирко заявил, что принятое Верховной Радой постановление об отмене выборов – беспрецедентно. «Мы обжалуем отмену местных выборов в Киевском Административном суде, а также уже начали сбор подписей в Верховной Раде для обращения в Конституционный Суд на предмет конституционности постановления об отмене выборов 30 мая 2010 года. Согласно законодательству Украины, нам нужно собрать 45 подписей народных депутатов, которые мы планируем получить уже на этой неделе», - сообщил он.

По словам народного депутата, теперь уже невозможно провести местные выборы 30 мая ввиду нехватку времени для установленных законом сроков для их подготовки, поэтому дата 27 июня, предложенная народными депутатами от партии «Народная власть» в соответствующем проекте постановления, является оптимальной.

Участники митинга приняли резолюцию с призывом в Верховную Раду Украины не нарушать Конституцию и не узурпировать власть и немедленно назначить дату местных выборов. Документ был передан председателю ВР Владимиру Литвину и Президенту Украины Виктору Януковичу.

«Мы, народники, требуем признать постановление Верховной Рады от 16 февраля 2010 года №1889 – VI, отменяющее проведение местных выборов 30 мая этого года, не соответствующим Конституции Украины, и отменить его», - говорится в резолюции.

Партия «Народная власть» также требует немедленно рассмотреть и принять проект постановления, внесенный народными депутатами Украини–членами партии «Народная власть» Геннадием Задирко и Владимиром Каплиенко о назначении выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 27 июня 2010 года.

В случае невыполнения этих требований партия «Народная власть» оставляет за собой право на организацию и проведение любых не запрещенных законом акций протеста и гражданского неповиновения против попыток узурпации власти кланово-олигархическими партиями и блоками, представленными в Верховной Раде Украины.

Резолюции с аналогичными требованиями были приняты также на митингах, которые состоялись в регионах, после чего они были отправлены в адрес Верховной Рады Украины и Президенту Украины.

В акции протеста против отмены местных выборов, которая состоялась у здания Верховной Рады Украины, приняли участие около 200 активистов «Народной власти» и сторонников партии.

Акцию Киевской городской организации партии «Народная власть» поддержали: Гражданская кампания «Форум спасения Киева», Всеукраинская общественная организация «Третья республика», Общественное объединение «Союз грубо обманутых граждан» и Центр защиты прав человека «Свобода».