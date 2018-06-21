Янукович подхватывает у Тимошенко эстафету популизма

Первые три экономических указа президента показывают, что он успешно перенимает опыт у главы правительства… «Неотложных мер», которые он себе определил, хватит до конца каденции… Весь период своего пребывания в оппозиции Партия регионов жестоко критиковала Юлию Тимошенко за популизм. Отмечу, имея для того все основания. И «Юлина тысяча», и «немедленный переход к профессиональной армии на контрактных принципах», и «бесплатные услуги судов», и «пенсии не ниже 60% размера последней зарплаты», и «томографы в каждую больницу» - все эти и многие другие пункты являют собой яркие примеры рафинированного популизма. Но стоит ли ожидать экономического и социального реализма от «регионалов»? Предложат ли они другие принципы общения с обществом на эти чрезвычайно тяжелые и чувствительные темы, которые еще больше осложнил мировой экономический кризис?

Сомнения посеял уже красивый пункт о «налоговых каникулах на 5 лет малому и среднему бизнесу», который содержался в избирательной программе кандидата в президенты Виктора Януковича. Не нужно быть крупным специалистом, чтобы понять: эти миллиардные потери госбюджета компенсировать ничем – при налоговых каникулах никаких повышения их любимых «соцстандартов» не произойдет. Лишь снижение.

К сожалению, первые три экономических указа, подписанные новоизбранным президентом Януковичем, подтвердили, что «эстафетную палочку» популизма глава государства успешно подхватывает из нежных ручек Юлии Тимошенко, которая, похоже, вскоре оставит кресло главы правительства.

Во-первых, Виктор Федорович учредил консультативно-совещательный орган под названием «Комитет по экономическим реформам», председателем его назначил себя, а исполнительным секретарем - первого заместителя руководителя АП Ирину Акимову. Звучит роде гордо. Как и перечень задач: «будет разрабатывать общегосударственную стратегию экономических реформ, определять механизмы их осуществления, а также проводить постоянный мониторинг эффективности реализации этой стратегии». Но практика показывает, что вся эта «чрезвычайщина» с созданием органов с «особыми полномочиями» ни к чему хорошему не приводит.

Традиционный финал: дублирование полномочий с органами исполнительной власти, споры по поводу полномочий, ссоры и кавардак. Тем более что мониторинг ситуации в экономике, оценка эффективности работы правительства, представление своих выводов по этому поводу - это, без сомнения, посягательство на полномочия Кабинета министров. Закладывается гарантированный конфликт между Кабмином и АП, который лишь будет вредить эффективности работы на этом крайне важном направлении.

Во-вторых – указ «О неотложных мерах по преодолению бедности». Невероятно «свежая» мысль. Поневоле вспоминается Маккензи: «Мы должны выиграть войну с бедностью, даже если это приведет нас к банкротству». Из этого же ряда в наших отечественных реалиях «борьба с пьянством», «борьба с дураками», «борьба с плохими дорогами», а также (фишка ПР) «борьба за второй государственный». Эдакий политический «перпетум мобиле». Но с практически нулевым КПД.

Возлагается задание «борьбы с бедностью» на вновь созданный «Комитет по экономическим реформам». Когда читаешь сам текст указа, кажется, что авторы не обременяли себя соображениями хотя бы примитивной логики и правдоподобности. «Неотложные меры» по Януковичу это - «проанализировать с привлечением ведущих ученых и специалистов состояние бедности в Украине и внести предложения относительно повышения эффективности государственной политики, путей ускорения решения проблем в этой сфере; разработать и внести предложения относительно концептуальных положений законов Украины, актов Президента Украины, других актов законодательства, которые необходимо принять для обеспечения ускоренного преодоления и предупреждения бедности в государстве».

Да одной этой «неотложности» уже хватит до конца президентской каденции Януковича. А задание Кабмину «обеспечить безусловное выполнение Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» до отставки правительства Тимошенко, конечно, выполняться не будет. Хотя бы по политическим мотивам. Может, его и выполнит новое правительство (например, Яценюка), но автора грызет стойкое подозрение, что одновременный всплеск инфляции с запасом перекроет не слишком значительное повышение зарплат бюджетникам и пенсий, предусмотренное данным законом. И бедность лишь усугубится.

Вообще во времена кризиса нужно как-то определиться с ответом на знаменитый вопрос, который возник года три тому в дискуссии между либералом Пинзеником и «регионалом» Азаровым: на что средства тратить - на кефир или на мосты (кстати, Азаров тогда был за «мосты»). На оба направления не хватит. Сегодня на страницах одного из печатных изданий ответственная за борьбу с бедностью Ирина Акимова рассуждает, «с чего начать» укрепление экономики. Вполне подходящие вещи: наведение бюджетного порядка и бюджетной дисциплины, оздоровление финансового сектора, а также сосредоточение на нескольких больших инфраструктурных проектах. То есть, говоря языком Азарова, с «мостов». И это правильно в условиях кризиса. Но тогда не нужно заводить тему «неотложной борьбы с бедностью». Греция ярко демонстрирует, как вредит «желудку» национальной экономики избыток «кефира».

В-третьих, Янукович создал еще один совещательный орган с громким названием – «Национальный антикоррупционный комитет» (см. выше относительно КПД подобных органов). Его председателем является глава государства, а исполнительным секретарем – секретарь СНБО (пока еще Раиса Богатырева).

И сразу нарвался на ядовитую реплику Юлии Тимошенко.

Вчера перед внеочередным заседанием правительства тоном ледяной королевы премьер-министр вспомнила о созвучии аббревиатур НАК – Национальный антикоррупционный комитет и НАК – Национальное акционерное общество «Нафтогаз Украины». «Я хочу направить обращение Януковичу, чтобы первым вопросом в НАК рассмотреть, как лишали страну шельфа Черного моря. Мы в понедельник передадим все документы туда, передадим полностью все доказательства того, что это была большая коррупция, которая базировалась на постановлении тогда премьера Януковича», – мелко мстила за поражение ЮВТ.

Ну и, конечно, по старой предвыборной привычке, Юлия Владимировна вспомнила Виктору Федоровичу и «РосУкрЭнерго», и «украденное у государства» Межгорье. Что-то подсказывает: слышит новый президент эти неприятные для него слова далеко не в последний раз.

Некоторые эксперты надеются, что этими откровенно популистскими квази-экономическими указами Янукович «вернул долги» избирателям, которым раздавал обещания во время избирательной кампании. А затем перестроится и начнет действовать «по-взрослому». Но, честно говоря, надежды на это мало. Первые шаги, как показывает практика, задают тон всей деятельности.

Николай Писарчук