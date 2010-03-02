Нардепы Литвина отказались выполнять «чьи-то политические капризы»
Ультиматум огласил Шаров
|Игор ШАРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении лидера фракции Блока Литвина, распространенной сегодня в Верховной Раде.
По словам Игоря ШАРОВА, негативные процессы, которые существуют в Украине, усиливаются фактическим отсутствием в Верховной Раде Украины коалиции, и многочисленные факты подтверждают, что правительство и премьер-министр не имеют достаточной поддержки парламентариев.
«Это ускоренно ведет к управленческому хаосу и элементарной невозможности принимать легитимные решения», - сказал он.
По словам И.ШАРОВА, отсутствие поддержки действующего премьер-министра большинством депутатов в ВР приводит к абсолютной невозможности принимать даже кадровые решения.
«Это является давно и всем понятным свидетельством того, что реальной коалиции в парламенте нет», - говорится в заявлении.
По словам И.ШАРОВА, Блок Литвина не собирается выполнять чьи-то политические капризы и быть фоном, который бы освящал политическую войну.