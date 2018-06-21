Тимошенко оставляет Януковичу бутылки с горючей смесью

Премьер переходит в оппозицию, так из нее и не выйдя... Решение министров, которые уже вывезли из кабинетов личные вещи, - квинтэссенция популизма и политической безответственности…

Единогласное решение правительства Тимошенко о сохранении тарифов на газ в 2010 году на уровне 2009-го – это возвращение премьера в свою родную стихию. Она возвращается в оппозицию, так из нее и не выйдя. Замораживание тарифов на уровне 2009 года касается всех категорий потребителей – как заявил после внеочередного заседания правительства 1 марта министр топлива и энергетики Юрий Продан , «цена на газ для населения, для промышленных учреждений и организаций, для теплокоммуненерго не будет повышаться».

Тарифный фарс

Решение министров, которые уже вывезли из своих кабинетов личные вещи, - квинтэссенция популизма, политической безответственности и надругательство над экономикой.

Автору этих строк не приносит удовольствия ежемесячно выкладывать значительную сумму за газ для индивидуального отопления - 73,2 гривни за сто кубов. Поэтому перспектива платить еще больше, мягко говоря, не радует, да и покажите мне такого украинца, который будет приветствовать повышение цен на газ.

Однако есть реалии и есть тот факт, что цена на импортированный газ растет, в том числе и благодаря «выгодному» для Украины контракту с Газпромом от января 2009 года. Если в декабре прошлого года цена российского газа составляла 208 долларов за тысячу кубов (среднегодовая – 260 долларов), то в настоящее время в первом квартале Нафтогаз уже оплачивает поставки по 305 долларов за тысячу куб. метров.

Такая цена означает, что даже прошлогодний тариф для промышленности (2020 грн. за тысячу кубов без НДС и надбавок), который был прибыльным для Нафтогаза, становится для него убыточным - уже не говорю о льготном тарифе для предприятий горно-металлургического и химического комплексов (1899 грн. за 1 тыс. куб. м). Но правительство, сколько бы там ему дней не осталось, поклялось тарифы, в т.ч. для промышленности, не трогать – и завещало это своим преемникам. Остальные тарифы, в частности для населения, и без того были хронически убыточными.

До недавнего времени относительно прибыльные для Нафтогаза тарифы на газ для промышленности еще как-то удерживали ситуацию на внутреннем газовом рынке в рамках здравого смысла. Теперь же, когда в правительстве не нашлось ни одного чиновника, который указал бы на абсурдность решения о преднамеренной убыточности даже промышленных тарифов, понимаешь безграничность популизма и показушность этой заботы о народе. На фоне этого фарса никто даже внимания не обращает на то, что не правительству решать - поднимать или не поднимать тарифы, - это должен решать так называемый независимый регулятор – Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики. Однако всем известного, что независимости у НКРЭ не больше, чем крабового мяса в крабовых палочках.

Понятно, для чего нужно это решение. Тимошенко готовится к отставке и закладывает фундамент своей пассионарной оппозиционности. Следующее правительство не сможет не пересмотреть тарифы на газ – иначе и Нафтогаз отправится на дно, и международные кредиторы в этот раз не дадут ни цента, если Украина не начнет наводить порядок в своем запущенном газовом хозяйстве. И тогда Юлия Владимировна напомнит, как она защищала интересы народа.

После нас – хоть потоп

Еще есть время зафиксировать несколько десятков решений, отмена которых преемниками поднимет хай и прибавит баллы профессиональной оппозиционерке.

Кабмин уже расширил перечень лиц, которые имеют право на льготные пенсии (т.н. «Список №1»), и этот перечень надо расширить и дальше – чтобы ежемесячные расходы Пенсионного фонда составляли не 14 млрд. грн., как в настоящее время, а все 16 млрд. Пусть потом Янукович объясняет, что он не в состоянии выплачивать пенсии.

Учитывая, что Верховная Рада отклонила законопроект, которым предлагалось отнести педагогов и медиков к категории госслужащих, самое время исправить эту «несправедливость» постановлением Кабмина. Пусть потом Янукович объясняет, почему страна под его руководством не в состоянии выплатить все льготы и преференциальные пенсии, на которые имеют право государственные служащие.

Что качается льгот – «нужно» воспользоваться правовым вакуумом, который образовался после решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений о Государственном бюджете Украины на 2008 год. Парадоксально, но это решение, назвав неконституционными положения того закона относительно отмены на 2008 год многих льгот, в то же время признало недействительными статьи соответствующих законов. Правительство Тимошенко возобновило эти льготы своим постановлением №530 от 28 мая 2008 года «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан», но то уже подзабылось. «Следует» обновить это постановление, увеличив перечень категорий граждан, которые имеют право на льготы, и сам размер льготных выплат. Пусть потом Янукович попробует объяснить, почему возглавляемое им государство не способно поддержать граждан.

После выделения на бумаге 500 миллионов несуществующих гривен Киеву на «ремонт канализации и коллекторов», пришло время выделить целевые субвенции другим городам и селам, чтобы Янукович и его правительство потом искали аргументы, объясняя, почему они вынуждены отменять эти постановления и не в состоянии найти деньги на эти щедроты.

...Когда в 2000 году команда Клинтона освобождала преемникам кабинеты Белого Дома, то они оставили свой прощальный привет Джорджу Бушу (George W.Bush) на компьютерных клавиатурах, убрав оттуда клавишу «W».

Тимошенко оставляет своему необремененному рейтингами конкуренту бутылки с горючей смесью популизма, которые придется гасить ценой его и без того небольшой популярности.

Станислав Голубенко