Гриценко наградит журналистов за вариации на тему оружия

45 телевизионных работ, авторами которых выступили журналисты центральных телевизионных каналов и региональных телерадиокомпаний, принимают участие во втором Всеукраинском фестивале журналистики “Человек и оружие”, который сегодня стартовал в Киеве.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, на протяжении двух дней, что будет продолжаться фестиваль, жюри ознакомится с 45 телевизионными работами, авторами которых выступили журналисты центральных телеканалов и региональных телерадиокомпаний.

Все работы распределены по номинациям “Солдаты Победы”, “Не стареют душой ветераны”, “Мирные будни украинской армии”, “На линии огня – миротворцы”, “Украинская граница – без права на ошибку”, “Военно-промышленный комплекс Украины: проблемы и перспективы”, “На волнах Черного моря”.

Фильм “Боевой Гопак на Журавле” тележурналистов Ривненской облгостелерадиокампании и видеофильм их житомирских коллег “Я хочу быть военным” представлены на фестивале вне конкурса.

Завтра, 26 апреля, состоится церемония награждения победителей Второго Всеукраинского фестиваля журналистики “Человек и оружие”.

Награды победителям будет вручать министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.