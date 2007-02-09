В ВР объявлен перерыв по требованию БЮТ и Нашей Украины (обновлено)

Фракции «Наша Украина» и БЮТ требуют, чтобы Верховная Рада первым вопросом сегодня рассмотрела проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (об установлении цен (тарифов) на водоотвод, централизованное отопление и водоснабжение).

Как сообщал УНИАН, по требованию этих двух фракций в парламенте объявлен перерыв на 30 минут – до 10.45.

Данный законопроект внесен народным депутатом Украины Юлией ТИМОШЕНКО. В повестке дня на сегодня он стоит последним - девятым - вопросом.

Как известно, сегодня парламент работает в пленарном режиме только до 14.00.