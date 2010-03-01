Тарасюк: НУ-НС никакого решения по кандидатуре премьера не принимал

Фракция „Наша Украина – Народная Самооборона” не принимала никакого решения относительно своего кандидата на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в парламенте заявили члены фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Роман ЗВАРИЧ, комментируя заявление председателя фракции Николая МАРТЫНЕНКО.

„Хочу категорически возразить, что было принято такое решение фракции”, - заявил Б.ТАРАСЮК. Он сообщил, что на собрании фракции, о котором говорил Н.МАРТЫНЕНКО, „не было большинства от списочного состава фракции”.

Б.ТАРАСЮК назвал заявление Н.МАРТЫНЕНКО ”его личной точкой зрения”.

„Это точка зрения одной из групп во фракции... Поэтому я категорически отрицаю наличие 37 голосов, которые готовы покинуть коалицию и вступить в другую, а тем более - в коалицию с Партией регионов”, - отметил депутат.

Б.ТАРАСЮК также напомнил, что в коалиционном соглашении кандидатуру на пост премьера „подает фракция, которая имеет большее представительство в ВР, а ею является именно БЮТ, а не НУ-НС”.

В свою очередь, Р.ЗВАРИЧ сообщил, что на заседании НУ-НС, о котором говорил Н.МАРТЫНЕНКО, он „видел не больше 33-х депутатов”.

„Я не вижу 37 голосов за образование коалиции с Партией регионов”, - сказал Р.ЗВАРИЧ, отметив, что большинство фракции вообще „не собирается выходить из действующей коалиции, что является главным условием для создания новой”.

По словам Р.ЗВАРИЧА, заявления о „премьере от НУ-НС” напоминают ему игру.

„Это некая игра. Юлия ТИМОШЕНКО не победила на выборах, поэтому она якобы не может быть премьер-министром. А Арсений ЯЦЕНЮК почему-то может возглавить правительство”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Н.МАРТЫНЕНКО заявил, что фракция НУ-НС готова к переговорам с фракцией Партии регионов относительно создания коалиции. Он сообщил, что состоялось собрание фракции, в котором, в соответствии с протоколом, под которым стоят подписи, приняли участие 37 народных депутатов. Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что на собрании было принято решение предложить Ю.ТИМОШЕНКО уйти в отставку с должности премьер-министра, а также выдвинуть кандидатуру «от нашей фракции на должность премьер-министра Украины».

По его словам, если этого не произойдет, то «мы готовы к переговорам с Партией регионов». Он отказался назвать конкретную кандидатуру на должность премьер-министра, отметив, что этот человек должен получить поддержку около 60 народных депутатов от НУ-НС. На уточняющий вопрос, является ли этот человек членом фракции НУ-НС, Н.МАРТЫНЕНКО ответил: «Мы будем предлагать рассматривать кандидатов нашей фракции».