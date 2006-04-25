Ющенко пожаловался на Тимошенко немцам

Немецкий опыт проведения коалиционных переговоров в конце прошлого года является подтверждением того, что данный процесс является чрезвычайно сложным и требует времени, отметил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с федеральным министром иностранных дел Германии Франко-Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО и Ф.-В.ШТАЙНМАЕР обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности в контексте прошлых выборов. Президент отметил, что он лично, и лидеры политических сил, которые войдут в состав Верховной Рады, прилагают все усилия для формирования в ближайшее время парламентской коалиции и создания коалиционного правительства.

Также собеседники обсудили двусторонние отношения между странами, их развитие и расширение. По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине надеются, что новое немецкое правительство будет строить взаимовыгодное сотрудничество с демократической Украиной на принципах европейского партнерства.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.