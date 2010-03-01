Баррозу напомнил Януковичу про обещанную реформу газового сектора

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подчеркивает необходимость для Украины возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и осуществить реформы в газовом секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после их встречи.

«Как только Украина возобновит сотрудничество с МВФ, мы сможем оказать ей макрофинансовую помощь на сумму более полмиллиарда евро. Как только начнутся реформы в газовом секторе, считаю, что международные финансовые институты помогут Украине», - сказал президент Еврокомиссии.

Он также отметил, что во время сегодняшней встречи стороны провели очень плодотворную дискуссию, в частности по вопросу необходимых реформ в Украине.