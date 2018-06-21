Первые назначения Януковича: шлагбаум или поток идей?

«Группа Ахметова - Колесникова реагировала на назначение Левочкина болезненно, понимая, что это замыкание контактов на людей, которые для них не являются близкими»…

На прошлой неделе президент Виктор Янукович сделал первые назначения в Администрации Президента.

Какой будет новая Администрация президента под руководством Сергея Левочкина: интеллектуальным центром или центром влияния, с претензией на роль второго Кабмина? Будут ли разными каналы поступления информации к президенту или единственным таким каналом станет Сергей Левочкин? Как вы оцениваете первые назначения Виктора Януковича в Администрации? Эти вопросы мы задали политикам, имеющим отношение к Партии регионов.

Анна Герман, заместитель главы Администрации президента по вопросам внутренней политики и коммуникации:

ЛЕВОЧКИН УЖЕ ЗНАЕТ ЭТИ КОРИДОРЫ

В Администрации президента будут формироваться идеи, и отсюда будут идти импульсы для реализации этих идей. Администрация станет мозговым центром Украины.

Руководитель Администрации Сергей Левочкин – хороший менеджер. Он знает эти коридоры, он работал в этой структуре (первым помощником президента Кучмы) и сумеет запустить эту машину, это важно.

Но я не вижу рисков «монополизации каналов информации» (из-за назначения Левочкина. – Авт.), о которых говорят. Мы будем общаться с Виктором Федоровичем напрямую.

Борис Колесников, народный депутат Украины:

ПРЕЗИДЕНТ ФОРМИРУЕТ КОМАНДУ ТАК, КАК ЕМУ УДОБНО

Вы должны позвонить в Администрацию президента и поговорить об этом с самим Сергеем Левочкиным. Я не могу оценивать назначения.

Думаю, что президент формирует команду так, как ему удобно, и правильно делает.

Александр Лавринович, первый вице-спикер ВР:

СЛУХИ О МОЕМ НАЗНАЧЕНИИ – ВЫДУМКИ ИЛИ ЖЕЛАЕМОЕ, КОТОРОЕ ВЫДАВАЛОСЬ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Думаю, в положении про Администрацию, которое будет утверждено в начале этой недели, будет содержаться характер, цели и функции структуры и расписаны полномочия сотрудников.

Относительно якобы вероятности моего назначения на пост главы АП, то подавляющее большинство слухов, которые или формируется в журналистской среде или возникают при общении политиков, - это либо выдумки, либо желаемое, которое выдается за действительное. Я не думаю, что это предмет для обсуждения.

Что касается моего места в команде Януковича... Из всех органов исполнительной власти, где мне приходилось работать, наиболее комфортно и органично я чувствовал в себя в Министерстве юстиции. Хотя работал и в ЦВК, и в парламенте, в аппарате Кабмина. Но и сегодняшняя позиция, которую я занимаю в парламенте, достаточно ответственна, она дает много возможностей. Меня не обязательно куда-то передвигать.

Тарас Чорновил, народный депутат Украины (экс-регионал):

ЛЕВОЧКИН БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ ШЛАГБАУМА

Думаю, Сергей Левочкин в нынешней должности будет выполнять роль Левочкина во втором Кабмине Януковича, то есть шлагбаума. Доступ к Януковичу будет строго ограничен. Система выстроиться приблизительно так: несколько людей из Партии регионов, трое-четверо, смогут попадать к Януковичу самостоятельно. Будет несколько людей из высшего истеблишмента, которые тоже будут иметь такую возможность. Возможно, Литвин, плюс кто-то из центральных персон в «Нашей Украине», включая самого Виктора Ющенко. Думаю, переговоры с НУ-НС будут серьезно продолжаться.

Возможно, среди персон доступа будут и те, кто рассматривается, как претенденты на премьерство. Другие люди будут иметь минимальные шансы попасть к Виктору Януковичу. Причем для полностью чужих эти шансы будут выше, чем для своих. Это я допускают с очень высокой долей вероятности, исходя из того, как работал Левочкин в 2006 - 2007 годах. Так что для представителей Партии регионов на сегодня изоляция Януковича будет еще большей, чем была до этого. Раньше из партийцев среднего звена хоть кто-то мог к нему прорваться, теперь, думаю, что со всеми своими вопросами придется обращаться к Левочкину. Доступ внешней информации к президенту будет затруднен.

Мне пересказывали, что группа Ахметова - Колесникова реагировала на такое назначение болезненно, понимая, что это замыкание контактов на людей, которые для них не являются близкими. И они понимают, что представление позиций, идей, принципов будет умышленно тормозиться.

Что касается других назначений, но там есть интересные кадровые решения.

Например, среди назначенцев есть Ирина Акимова. И это мудрое, логичное назначение. Она призвана выполнять функцию Шлапака (заместитель главы Секретариата президента Ющенко. – Авт.). Человека, который разбирается в экономике, понимает действия правительства, может параллельно собрать и обобщить информацию про деятельность Кабинета министров, про экономическое и финансовое состояние государства. Акимова так же, как Шлапак, будет способна вести диалог с правительством.

Станислав Скубашевский, который руководит управлением региональной политики, - тоже удачное назначение. Он умело и незаангажированно занимался вопросами региональной политики у Кучмы. Скубашевский принадлежит к узкому кругу людей Януковича, которые никогда не входили в другую команду и не пробовали бы создать свои сферы влияния. У него будут развязаны руки для принятия кадровых решений.

Назначение Юрия Ладного руководителем службы протокола прогнозировалось. Но насколько он выйдет за рамки протокола и сможет ли заниматься курированием внешнеполитической деятельности, для меня вопрос открытый. Если он будет работать исключительно на Левочкина, то много вещей будут провальны. Пока участие Ладного сводится к тому, чтобы организовать и обеспечить реализацию контактов. От того, сможет ли он выстраивать свою линию, советуется ли со специалистами по внешней деятельности, которые есть в ПР, или это будет узкая функция, которой он раньше занимался в штабе ПР, - зависит успех его работы.

Дмитрий Табачник, первый глава Администрации президента Леонида Кучмы, народный депутат Украины:

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА - ЭТО КАК ЦВЕТ РУБАШКИ И ЛЮБИМОЕ БЛЮДО

Я думаю, что эффективность новой Администрации будет зависеть от того, насколько творческой, открытой и доброжелательной будет эта структура для коллег, для оппонентов и даже для предшественников.

Сложно комментировать назначение патронажного аппарата. Я в свое время резко возмущался, когда депутаты второго созыва рассказывали Кучме, кто у него должен быть главой администрации, а кто - замами. Патронажная служба - это как цвет рубашки, как любимое блюдо, как любимая музыка. Эта тема, где президенту никто не имеет права указывать и советовать. Такие советы и комментарии - или хамство, или сознательная провокация.

Сергею Левочкину важно сделать аппарат креативным и работающим на опережение. Просто состязаться с Кабмином и СНБО – путь в никуда.

Там должны рождаться новые идеи. Иначе это будет бюрократия. Но первый шаг Левочкина - то, что он вернулся к названию «Администрация президента», - верно политически и административно точно. Администрации президента существуют во всем мире, в США, во Франции, в России, в Казахстане. Кроме того, этим протягивается политический мостик к влиятельной, интеллектуальной и стабильной Администрации Кучмы, где тотально не нарушалось наградное законодательство, не было придворных музеев в структуре АП, в противовес Секретариату Ющенка, где были постоянные скандалы, дрязги, разноголосица. Сам этот шаг осмысленный и правильный. В названии «Секретариат» меньше смысла, чем у Администрации.

Что касается остальных назначений.

Я много лет знаю Станислава Скубашевского. Он безумно трудолюбивый и порядочный человек. Знаю, когда он приезжал ко мне на собеседование как руководитель аппарата Донецкой областной администрации у губернатора Владимира Щербаня. И он был одним из тех сильных руководителей, благодаря которым я тогда инициировал решение президента Кучмы повысить руководителей аппаратов областных госадминистраций в ранге и статусе до уровня заместителей главы администрации области.

Ирина Акимова - очень подготовленный экономист. Но я не специалист в экономике и давать более пиететные оценки не могу. Мне нравится ее спокойствие и сдержанность.

Хорошим считаю назначение Олега Рафальского, который руководит управлением документального обеспечения. У него отличное образование, он мой соученик по истфаку Киевского университета имени Шевченко. Он был эффективным руководителем главного управления внутренней политики в начале 2000 годов в Администрации. Кроме того, у него хороший опыт научной и преподавательской работы. Он был деканом в пединституте. Кроме того, что политология - это его специальность, он спокойный человек, не склонный к интриганству, сталкиванию позиций.

Юрий Ладный хорошо проявил себя как руководитель протокола. Протокол у Януковича, как у премьера и как у лидера оппозиции не давал проколов. Ему предстоит огромное количество работы, чтобы стать таким корифеем протокола, как Чернявский (руководитель протокольной службы при президентах Кравчуке и Кучме). Чернявский чувствовал протокол, не только отечественный, но и иностранный. Он был корифеем во всем, в рассадке гостей, в выборе сувениров, в подготовке беседы. У Ладного большое поле деятельности, и ему есть на кого равняться.

Об одном из замов я сознательно умолчу.

Сообщение пресс-службы от 26 февраля о соболезновании президента по поводу смерти одного достойного человека, где он называется «всемирно известным историком», говорит о том, что этому заму надо еще многому учиться и корректировать свое мнение с точкой зрения профессионалов. Кроме того, если бы у меня в 1994 году в первые дни работы на самом эйфорическом этапе, когда все друг друга любят и все всем довольны, кто-то сказал, что он не доволен своим назначением и будет работать только в формате прямого общения с президентом, - уже на следующий день он отнес бы обратно в парламент свою трудовую книжку (т.е. был бы уволен. – Авт.).

Опрашивала Маша Мищенко