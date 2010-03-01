Конференция по итогам проекта ОБСЕ в Украине по трудоустройству детей-сирот

3 марта с 10.00 до 17.30 в гостинице «Русь» (Киев, ул. Госпитальная, 4) в зале «Венеция» состоится национальная конференция по вопросам трудоустройства детей-сирот с целью предупреждения их попадания в ситуации торговли людьми.

Целью мероприятия является обсуждение результатов построения программы поддержки для детей-сирот, выпускников профессионально-технических учебных заведений Украины 2010-го года.

Программа проводилась в течение 2009-2010 годов в рамках деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине направленной на предупреждение торговли людьми, особенно детьми, которые находятся в группе риска.

В конференции примут участие работники социальных служб и служб трудоустройства, а также представители государственных учреждений и бизнес-обществ Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской, Харьковской областей и города Киева, которые принимали участие в реализации проекта ОБСЕ «Содействия трудоустройству выпускников интернатных учреждений для детей-сирот в Украине».

В рамках проекта проведены тренинги для работников социальных служб и служб трудоустройства, учеба по вопросам социальной адаптации и трудоустройства для детей-сирот, также разработана и внедрена тренинговая программа по корпоративной социальной ответственности для компаний, которые работают в 5-ти проектных регионах.

Проект «Содействия трудоустройству выпускников интернатных учреждений для детей-сирот в Украине» внедряется Координатором проектов ОБСЕ в Украине совместно с Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта при финансовой поддержке правительств Андорры, Лихтенштейна, Польши и Соединенных Штатов Америки.

По вопросам регистрации относительно участия в конференции представителей масс-медиа обращаться к Ирине Бурун - тел.: (044) 331-54-78, моб. (066) 707-10-47 e-mail: marketing@arena-cs.com.ua

Детальную информацию о деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине можно найти на веб-сайте www.oscepcu.org

