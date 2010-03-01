На изучение разногласий между Россией, Украиной и Польшей дали миллион евро

Международный консорциум грантодателей HERA выделил 1 миллион евро профессору Кембриджского университета Александру ЭТКИНДУ на трехлетний исследовательский проект, в рамках которого предполагается изучить разногласия между Россией, Украиной и Польшей в восприятии их общей истории ХХ века.

Как отмечает кембриджская студенческая газета Varsity, это крупнейший для Кембриджа грант на гуманитарные науки.

Проект получил название "A Memory War: Cultural Dynamics in Russia, Poland, and Ukraine" ("Война памяти. Культурная динамика в России, Польше и Украине").

А.ЭТКИНД со своими аспирантами и коллегами из четырех европейских университетов - Гронингенского в Голландии, Бергенского в Норвегии, Хельсинкского в Финляндии и Тартуского в Эстонии - будут исследовать литературу, кинематограф, СМИ, политические речи, исторические труды трех народов, анализируя, как в них преломляются одни и те же события ХХ века.

Таким образом, речь идет о научном изучении культурных и идеологических оснований дискуссий об истории Восточной Европы, составляющих важную часть актуальной политики в регионе.

Как отмечает Лента.ру, А.ЭТКИНД известен в России прежде всего как автор популярных культурологических книг: "Эрос невозможного. История психоанализа в России" (1994), "Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века" (1996), "Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах" (2001).