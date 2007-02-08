ООН объявила детский конкурс на лучшую почтовую марку
Работы можно подавать до 30 июня
Организация объединенных наций объявила международный детский конкурс на лучший дизайн почтовой марки на тему "Мы сможем уничтожить нищету", сообщает Центр новостей ООН. По данным ООН, около 800 миллионов человек в мире живут за чертой бедности.
ООН рассчитывает, что в конкурсе примут участие дети из всех стран мира в возрасте от 5 до 15 лет. Шесть лучших эскизов будут изданы как серия почтовых марок. В соответствии со сложившейся традицией, две из них поступят в обращение в Нью-Йорке, две в Женеве и две в Вене.
Авторы 20 других эскизов, признанных лучшими, получат поощрительные премии.
Итоги детского конкурса на рисунок почтовой марки будут объявлены 6 октября 2007 года в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Последний день подачи работ 30 июня 2007 года.