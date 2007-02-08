Томенко замахнулся еще и на другие важные должности

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что решение за избрание представителя оппозиции вице-спикером является осмысленной позицией всей Верховной Рады, а не ситуативным голосованием.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам после его избрания на должность заместителя председателя ВР.

При этом он отметил, что оппозицией должна контролироваться не только должность вице-спикера, но и другие важные должности в государстве. «В таком случае и общество будет увереннее, и сама власть будет понимать, что ее каждый шаг контролируется», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что как вице-спикер будет делать все, чтобы статус оппозиции легализовался путем принятия соответствующего закона. «Возможности оппозиции в парламенте должны быть институционно определены. Это первый шаг к тому, чтобы оппозиция увереннее себя чувствовала в парламенте», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он отказался прогнозировать как скоро все положения проекта закона об оппозиции будут приняты. «Но 340 голосов дают возможность говорить, что голосование - это не какое-то ситуативное решение», - сказал Н.ТОМЕНКО.