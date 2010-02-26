Янукович взял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ, которым взял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Документ от 25 февраля обнародован на официальном сайте главы государства. Указ издан “в связи с вступлением 25 февраля 2010 года на пост Президента Украины и в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

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