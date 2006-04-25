В результате теракта в Дахабе погиб белорусский турист

В Египте в результате террористического акта в курортном городе Дахаб погиб белорусский гражданин Александр Шлык.

Как сообщают белорусские СМИ, минская туристическая компания «Топ-Тур» подтвердила эту информацию.

Вместе с тем, представители компании отметили, что погибший направлялся в тур через российского, а не через белорусского туроператора.

Как сообщал УНИАН, вследствие серии взрывов в египетском курортном городе Дахаб на Синайском полуострове 22 человека погибли и около 150 получили ранения. Среди погибших – один россиянин.