ЦИК просит ВАСУ смиловаться, а Витренко почему-то грустит

Члены Центральной избирательной комиссии называют иск блока Наталии Витренко “Народная оппозиция”, Блока Юрия Кармазина, Народного блока Литвина и партии “Вече” необоснованным, безосновательным и просят Высший административный суд Украины не удовлетворять его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены ЦИК заявили сегодня, на 10-й день судебного заседания коллегии судей ВАСУ, который рассматривает иск вышеуказанных политических сил к Центризбиркому.

В частности, заместитель председателя ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК, выразила мнение, что истцы обращались в суд, поскольку каким-то образом нужно объяснять тем лицам, которые финансировали их предвыборные кампании, а также однопартийцам, потенциальным избирателям, которые голосовали за них, почему их политические силы проиграли выборы. С этой целью истцы нашли единственное простое средство – обвинить в своем проигрыше всех, и в первую очередь ЦИК, сказала она. «Наилучше - облить грязью всех и вся, все виновны в поражении на выборах», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

В то же время, по ее словам, сторона истца в судебном процессе подменивает «право политикой». По словам М.СТАВНИЙЧУК, ЦИК не видит в своих действиях какого-либо нарушения законодательства, что, по мнению истцов, привело к якобы неверному подсчету голосов избирателей. «Реальных фальсификаций не было», - подчеркнула она.

В свою очередь член ЦИК Николай МЕЛЬНИК, выступая в дебатах, сказал, что “истцы пытаются навязать суду вопросы, которые не относятся к компетенции ВАСУ”.

По убеждению члена ЦИК Андрея МАГЕРЫ, «ЦИК действовала четко, в соответствии с законом. Истец недобросовестно пользуется предоставленными ему правами». Поэтому он попросил суд в удовлетворении ходатайства отказать.

Как заявила в интервью журналистам Наталия ВИТРЕНКО, комментируя во время перерыва выступления членов Центризбиркома, «то, что говорит ЦИК, это даже грустно, а не смешно». Н.ВИТРЕНКО уверена, что члены ЦИК не предоставили никаких доказательств в свою пользу и все это позволяет ей надеяться «на правовое решение» суда.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от блока „Народная оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от блока Н.Витренко «Народная оппозиция». Таким образом, общее количество исков выросло до восьми.