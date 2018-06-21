Танковая экспансия России

Танковые войска РФ отрабатывают марш-броски на 1000–1500 км. Наступать на такие расстояния российская армия может лишь по Украине, Белоруссии и прибалтийским странам НАТО...

Общеизвестно, что танки, танковые войска – военная техника и оружие не обороны, а наступления. Так пишут в боевых уставах, наставлениях, военных доктринах, об этом говорят генералы, об этом знает каждый курсант военного училища, слушатель военной академии. Даже в московских магазинах продается детская компьютерная игра «Танковый прорыв».

Начальник штаба сухопутных войск российской армии генерал-полковник Александр Постников вчера заявил журналистам (цитирую агентство «РИА-Новости»), что «в настоящее время на вооружении в российской армии находится двадцать тысяч танков всех модификаций». И поплакался, что танки старые, еще советского производства и не могут конкурировать со своими западными аналогами.

Но тут же похвастался, что «в этом году будет закуплен 261 танк Т-90 на 18 млрд. рублей. Не танк, а космический ветер! Скорость развивает 70 километров в час. Запас хода машины составляет 500 км. Вооружен пушкой 125-мм, использующей бронебойные и осколочно-фугасные снаряды, А также на машине стоят управляемые противотанковые ракеты. Кроме того, танк оснащен пулеметами 12,7-мм и 7,62-мм. Вот такой монстр, урод стальной, апокалипсис на гусеницах!

Более того, в России будут реформированы все танковые войска. В Сухопутных войсках будет три вида бригад – тяжелые, средние и легкие. Танки и другая тяжелая бронетехника будут в тяжелых бригадах, средние бригады будут использоваться для быстрой переброски в нужную точку, а легкие – для проведения десантно-штурмовых операций.

Генерал свое дело знает, он профи, специалист по массовым убийствам. Но подвела его искренность, военное недомыслие, служба в далеких гарнизонах. Ведь даже не читая секретные страницы новой военной доктрины РФ, можно констатировать, что она не оборонная. Ее цели совсем другие, кровожадные, человеконенавистнические.

Если использовать военную терминологию, то танковые войска под руководством русского генерал-полковника Постникова планируют (естественно, гипотетически, на картах, которые надежно заперты в несгораемые сейфы) совершать марш-броски на 1000 – 1500 километров. Какая-то концепция «доминирования, путем эскалации», «хирургический танковый удар»! Однако если посмотреть на географическую карту, то получается, что наступать на такие расстояния российская армия может лишь по территории Украины и Белоруссии, по прибалтийским странам НАТО. Ну не на Кавказе же, по горам танки будут ползать как альпинисты.

А если говорить о политической составляющей откровений генерала, то он фактически заявил, что воевать русские собираются на чужих территориях, после, как написано в нынешней военной доктрине «нанесения ядерного удара». Прямо как в уставах Красной армии в 1939 году! Так маршалы Буденный, Ворошилов, Тухачевский учили личный состав красноармейских танкистов. Помните, даже песня была написана в преддверье 1941 года: «Броня крепка и танки наши быстры»!

Между прочим, в учебнике «Военная политология», изданном в прошлом году в Москве, подчеркивается, что «в России считают, что война и военная сила – не самый эффективный инструмент политики». Но московские паркетные генералы стоят «мертво», «железно»! Вслед за Клаузевицем магически повторяют: «Война есть продолжение политики иными, насильственными (военными) средствами». То есть между «силой» и «справедливостью» у генерала танковых войск Постникова образовалась непреодолимая пропасть, помутнение сознания, сила права уступила праву силы, или точнее как, наверно, говорят и его внуки (если таковые имеются) – «дедушка тормозит».

А между тем, в эти судьбоносные часы и дни в Российской Федерации рождается новая национальная идея. И называется она «прогрессизм». Тысячи статей, экспертных оценок, толстых журналов и книг написано. Это такое развитие идеологии, идей модернизации страны президента Дмитрия Анатольевича Медведева PR-центром, во главе с ястребом Глебом Павловским. Но какой «прогрессизм», когда танки в бой рвутся, когда на танки тратятся миллиарды народных денег?

А может быть, просто тривиальный интерес, корысть? Армейские генералы, как и генералы спецслужб (ФСБ и пр.) желают жирный кусок бюджета освоить?

Дежавю? Милитаризация всей страны? Отобрать хлеб и масло у российского обывателя. Точнее, у простых граждан…

Виктор Тимошенко, полковник запаса