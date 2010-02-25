Польша заинтересована во вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для правительства являются неизменными ключевые цели внешней политики Украины, а это, в первую очередь, - продолжение европейской интеграции. «Нам нужно сберечь европейское направление развития Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что направление, в котором будет развиваться Украина, зависит в первую очередь от украинского народа. «Мы решительные сторонники евроинтеграции Украины. Я считаю, что этот курс – в интересах Украины, и я не скрываю, что вступление Украины в ЕС - интерес также и Польши», - заявил Л.КАЧИНСКИЙ.

Стороны также обсудили углубление стратегического партнерства с Польшей. Президент Польши заметил, что сотрудничество с Украиной чрезвычайно важно для его страны. «Наша команда будет делать все для того, чтобы продолжить двустороннее сотрудничество», - отметила глава украинского правительства.

Стороны также обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в двух государствах, в частности, в контексте подготовки к президентским выборам в Республике Польша.