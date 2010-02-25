Герман: Янукович согласовал с Москвой свой визит в Брюссель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 1 марта осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель, а 5 марта - в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Она уточнила, что эти визиты были согласованы во время сегодняшних встреч В.ЯНУКОВИЧА с председателем Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, а также во время встречи с председателем Государственной Думы Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и главой Администрации Президента России Сергеем НАРЫШКИНЫМ.

При этом А.ГЕРМАН отметила, что в таком международном графике Президента Украины не следует искать какой-то политический подтекст. «Наши протоколы согласовали эти графики. Они отвечают планам и российской стороны, и стороны Европейского Союза», - отметила А.ГЕРМАН.