Ахметов: победили идеалы Оранжевой революции

17:34, 25 февраля 2010
Политика
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Нардеп дает советы Тимошенко

Один из лидеров Партии регионов Ринат АХМЕТОВ считает, что на президентских выборах-2010 победили идеалы и ценности, за которые люди боролись в 2004 году.

Об этом он сказал сегодня в эксклюзивном комментарии «Левому берегу » по завершению торжественного инаугурационного приема в «Украинском доме».

«Сегодня у нас состоялись честные, демократические, независимые выборы, их признал весь мир, их результаты подтвердили международные наблюдатели. Поэтому, по большому-то счету, победили идеалы Оранжевой революции. Ведь, чего тогда хотели люди? Хотели иметь возможность честно и демократично выбирать Президента. За это, за свои права, свободы, они вышли на Майдан», - сказал Р.АХМЕТОВ.

В данном контексте он призывает проигравшую сторону признать поражение: «Я говорю о том, что у нас должна быть политическая культура. Проигравший должен протянуть руку победившему. Конечно, я понимаю: могут быть какие-то эмоции, но эмоции – это такое дело: ночь с ними переспишь, они и улягутся, а мы должны думать о завтрашнем дне, о том, как жить, строить планы дальше».

После приема в «Украинском доме» Р.АХМЕТОВ собрался вернуться в Донецк, чтобы поприсутствовать на матче «Шахтер – Фулхэм», на который, как ожидалось, также прибудет новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ. Однако незадолго до матча поступила информация, что В.ЯНУКОВИЧ, ввиду напряженного графика, присутствовать на игре не сможет, отмечает "ЛБ".

 

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