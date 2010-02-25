Лукашенко рассказал, что ему обещал Янукович

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО призвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продолжать политику Виктора ЮЩЕНКО относительно Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО сообщил во время встречи с В.ЮЩЕНКО в Киеве.

«Я сегодня ЯНУКОВИЧУ говорил, что ЮЩЕНКО сделал многое для Беларуси в западном направлении. И я бы хотел, чтобы эта политика была продолжена. Виктор Федорович пообещал мне это», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

При этом А.ЛУКАШЕНКО очень высоко оценил роль В.ЮЩЕНКО, которого иногда даже называли адвокатом Беларуси. «ЮЩЕНКО – это большой друг Беларуси, и это уже навсегда», - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность сохранения высокого уровня отношений между двумя странами и пообещал, что независимо от того, где он будет, на какой должности, он будет всегда способствовать развитию этих отношений.