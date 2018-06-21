Народ проигнорировал инаугурацию Януковича?

Янукович сказал, что парламент – место для дискуссий. Любопытно, что почувствовал спикер Госдумы Грызлов, который заявлял, что в России парламент – не место для дискуссий?..

Ну вот, проинаугурировали Виктора Федоровича. Утром по дороге в парламент, идя по совершенно пустым улицам, я подумала, что проплаченные митинги играют злую шутку с политиками. Ну почему бы людям, которые стояли под ЦВК с первого тура, намереваясь в случае чего защитить победу своего кандидата Януковича, не прийти еще и на инаугурацию, не поддержать своего Президента? Или на это не был отпущен бюджет? На циничную покупку народной поддержки в период межтурья народ ответил циничным же равнодушием в день принятия присяги.

Центр был оцеплен милицией, возле входа в парламент стояло лишь десятка полтора старушек с хоругвями, пели что-то. «Пришли на инаугурацию, поддержать Януковича», – объясняли они. Ну хоть кто-то из народа пришел.

Герман надела вышиванку

Инаугурация Президента – волнующее событие… Даже если сам ты лично за него не голосовал. Приезд глав иностранных держав, сотни зарубежных журналистов, судьи в мантиях – все создавало атмосферу приподнятости.

В кулуарах ходила народный депутат от Партии регионов Анна Герман. В вышиванке, которой более чем двести лет, предельно вежливая, улыбчивая. Наверное, хотела тем самым сигнализировать журналистам, что все будет нормально и в национальном, и в демократических смыслах.

В ложе правительства увидела экс-премьер-министров Виталия Масола, Витольда Фокина, Евгения Марчука. Приход экс-президента Леонида Кучмы сессионный зал встретил аплодисментами. Отсутствие первого президента Украины Леонида Кравчука и последнего – Виктора Ющенко – было заметно. Как и было очень заметно, что половина парламентского зала не пришла на инаугурацию. Места БЮТ и части НУ-НС просто зияли пустотой, создавая неловкость.

Почему-то вспоминаю, как повел себя Маккейн во время своего поражения. После оглашения результата, он на митинге жестом остановил крики и протесты своих сторонников – в стране есть избранный президент, он признает его победу. Да и во время инаугурации Ющенко присутствовали и Кучма, и Кравчук…

Но, видимо, бютовцам приходить на инаугурацию считалось бы «предательством» той половины украинцев, которые голосовали за Тимошенко...

Янукович не знает слов Гимна?

Журналистов в этот день выдворили из ложи прессы, по просьбе ЦИК их места были отданы иностранным гостям. Народ столпился возле экранов, и тут остро чувствовалось настроение пишущей и снимающей братии. Что сказать о ее настроении? Виктору Федоровичу будет нелегко... В его адрес сыпались крепкие слова и насмешки, его жесты и улыбки подвергались критике. Кто-то с издевкой напевал «Мурку», кто-то изображал, как будущий президент положит два пальца (мизинец и указательный) на Пересопницкое Евангелие…

Наверное, если бы Янукович ранее не успел сделать заявления, считающиеся антиукраинскими, то мелкие промахи (когда член почетного караула, не придержал перед ним дверь в результате чего они перед президентом почти захлопнулись) казались бы простительной неуклюжестью. А здесь они вызвали дружный смех. Пишущий народ, который дружно встает со стульев во время украинского гимна, едва ли не под микроскопом рассматривал, пел ли Виктор Янукович, едко замечая, что мог бы активнее губами шевелить.

Коллеги из изданий, контролируемых Партией регионов, шутя, выражали журналистскому большинству соболезнования по поводу инаугурации и принимали поздравления.

Имея привычку уважать чужие чувства, я наложила однодневный мораторий на свою обычную язвительность. Тем более, было очень заметно, что Янукович волнуется. Влажные глаза, радость на лице, когда ему вручали знаки президентского достоинства, такой полудетский собственнический жест, когда он прятал за пазуху удостоверение Президента. Янукович, по собственному признанию, ждал этого момента пять лет...

В отличие от России наш парламент – место для дискуссии?

После принятия присяги второй по торжественности момент – инаугурационная речь президента. Виктор Федорович сказал о своем смирении перед народом Украины и Господом, волею которого он вступает на эту должность. В общем-то, Янукович пообещал, что державу можно спасти от коллапса и вывести на путь реформ. Сказал, что парламент – место для дискуссий. Любопытно, что почувствовал спикер Госдумы Борис Грызлов, который в свое время сказал, что в России парламент – не место для дискуссий? Но добавил, что это и место для стабильного большинства. Тыкнул он Тимошенко только один раз, сказав, что правительство не должно быть командой политических официантов.

Но пилюлю президент запаковал в самый конец: когда стал говорить о своем видении внешней политики, он порадовал только одну половину страны.

«У меня как у президента есть четкое представление о том, какая внешнеполитическая стратегия сегодня больше всего отвечает национальным интересам Украины. Будучи мостом между Востоком и Западом, интегральной частью Европы и бывшего СССР, Украина изберет такую внешнюю политику, которая позволит нашему государству получить максимальный результат от развития равноправных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, Европейским Союзом, США и другими государствами, которые влияют на развитие ситуации в мире. Вызовы, которые стоят перед международным сообществом, диктуют необходимость объединяться в как можно более широком формате. Человечеству, и Украине в том числе, нужен ЕС в глобальном прочтении. Я имею в виду единый мир как силу, способную гарантировать планете мирное сосуществование разных цивилизаций, энергетическую, экологическую, продовольственную безопасность. Мы готовы принимать участие в таких процессах как европейское внеблоковое государство. Я намереваюсь предложить эту концепцию парламенту для выработки Основ внешней политики Украины и, надеюсь, она будет поддержана в парламенте», – сказал Янукович, пригласив нас ко многовекторности.

Для УПЦ МП президент не Янукович, а Господь

После инаугурации я вышла в кулуары.

– Скажите, кто больше рад избранию Януковича – Путин или Медведев? – иронично поинтересовалась я у Виктора Черномырдина.

– Оба, – широко улыбнулся бывший посол России в Украине.

Вокруг «регионалы» раздавали обнадеживающие интервью – обещали все: коалицию, процветание, демократию и свободу слова, само собой.

– Нестор Иванович, – обратилась я к нардепу Шуфричу. – Объясните, новый президент пообещал выплатить задолженности по зарплатам и пенсиям. А разве правительство Тимошенко что-то должно бюджетникам?

– Имеется в виду пенсии, рассчитанные по новым социальным стандартам, – нашелся Шуфрич.

– А лично вы будете голосовать за ее отставку во вторник?

– Я всегда голосовал за ее отставку, – строго-печально ответил нардеп.

Лидер УНП Юрий Костенко сдержанно критиковал национал-демократов, которые не пришли на инаугурацию. Нашеукраинка Ольга Герасимьюк мягко говорила, что половина парламентского зала пуста, поскольку Янукович победил с очень маленьким перевесом.

Я увидела митрополита Одесского и Измаильского УПЦ (МП) Агафангела.

– Владыка, я так понимаю, что курс на поместность нашей церкви будет при новом президенте свернут? – спросила я члена синода Украинской православной церкви (Московского патриархата).

– Поместность – дело церкви, а не президента. Это вопрос церковного народа, а не политиков. Виктор Янукович пообещал не вмешиваться в этот вопрос, для нас президент – Господь, – услышала я.

В буфете нардепы-регионалы выпивали, праздновали инаугурацию.

– Кругом столько иерархов, а вы – со спиртным. Или вам епископы благословили пить в Великий пост, если за Януковича? – поинтересовалась я.

– В 2005 году против нас было открыто восемь уголовных дел. Нам есть что отметить, – услышала я в ответ. – А вы как, Виктора Федоровича для себя президентом не считаете?

– Еще не решила, – честно ответила я. – Знаете, у меня вызывает смутное сомнение его концепция внешней политики. Хочу ее лучше понять.

Побаиваясь собственной тенденциозности, я набрала телефоны знакомых экспертов с просьбой прокомментировать инаугурационное выступление президента.

Валерий Дымов, директор Центра общественно-политических технологий «Форум»:

РЕЧЬ БЕЗ МАСШТАБНОСТИ, ГЛУБИНЫ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ

Инаугурационная речь Януковича такая же, как этот день. День, в котором «лица стерты, краски тусклы», а оставшаяся группа поддержки пакует чемоданы для отъезда в Донецк… Этот день без улыбок и без волонтеров, которые бы приветствовали президента на улицах, не стесняясь нести его портрет.

Сама речь президента скорее подходила бы директору департамента исполнения наказаний пенитенциарной системы по введению европейских стандартов в украинских тюрьмах. В этой речи нет масштабности, нет глубины, нет символов и ценностных ориентиров. Она безлична, обращение к соотечественникам звучало всего один раз, в начале.

Почему-то, слушая вступительную речь Обамы, мне хотелось встать. Может быть, потому, что он апеллировал к истории? Может, потому, что не стеснялся подчеркнуть: мы, мол, великая страна, и это величие не дается даром, говорил о предках, которые «ради нас, собрав свои нехитрые пожитки, пересекли океан» прибыли, с уважением говорил о своих сорока четырех предшественниках и о масштабности задач. Слушая речь Обамы, хочется встать, в ней есть связь с нацией.

В речи нашего президента не было личного обращения к согражданам, она выглядела рядовым ритуальным докладом чиновника высокого уровня, а не речью, в которой глава государства дает ориентиры на пять лет.

Он пообещал нам внеблоковый статус. А мне хотелось бы детальнее узнать, как этот статус поможет нам «преодолеть вызовы и объединяться во все более широком формате». Вон Молдова имеет внеблоковый статус, и она раздираема между Россией и Румынией. Никто не против хороших отношений с россиянами, о которых говорит Янукович. Как обещание новых интеграций впишется в ранее задекларированный европейский курс? То, что я услышал, – это был доклад чиновника, а не видение и философии развития страны Украина…

Владимир Лупаций, исполнительный директор центра социальных исследований «София»:

НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЕ ЗАДАЧИ, ЕСЛИ ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Победа на президентских выборах и освоение президентской функции – это две разные вещи. И для Виктора Януковича важно не наступать на грабли предыдущего Виктора, в этом смысле важно вернуться к программной политике. Эту инуагурационную речь нельзя рассматривать, как программное выступление, и, как во всяком первом публичном выступлении, в нем есть налет субъективности. Было бы неправильно ожидать, что выступление будет содержать доктрину развития страны.

С другой стороны, перед спичрайтерами не стояло такого задания – разработать доктрину, сформулировать общенациональные проблемы и пути решения. Это во многом ритуальное выступление.

И если говорить о недостатках, то как по мне, нет смысла в инагурационной речи уделять большое внимание внешнеполитической проблематике. Поскольку перед Украиной стоят невыполненные домашние задания. Не выполненные предыдущими президентами, премьерами, режимами. Поэтому для новой власти сейчас важно сосредоточится на внутриполитической, внутриэкономической модернизации. Прежде, чем вернуться к внешеполитическим инициативам, нужно вывести страну из состояния самоизоляции, продиктованной управленческим кризисом и экономической стагнацией.

Маша Мищенко