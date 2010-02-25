Янукович провозгласил тост

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Украина готова внести свой достойный вклад в дело общемирового экономического и социального продвижения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Украинском доме, выступая на торжественном приеме для руководителей иностранных делегаций по случаю его вступления на пост главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что прибытие уважаемых иностранных делегаций высокого уровня на церемонию инаугурации Президента Украины является проявлением открытости и готовности к объединению усилий во имя общего мира и процветания.

С другой стороны, отметил он, это требует от украинской власти быть рассудительной и, в то же время, быстрой и решительной в своих дальнейших действиях, в частности, в сфере международных отношений.

«Для преодоления больших проблем, с которыми столкнулось человечество, и Украина в том числе, в нас мало времени. Как новоизбранный Президент Украины я полностью осознаю, как непросто будет преодолеть экономическую и социальную эрозию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, обратился он к руководителям иностранных делегаций, такое внимание мирового сообщества к Украине добавляет уверенности, что во время начала и проведения глубоких реформ во всех сферах жизни государство не останется в одиночестве.

«Я твердо уверен, что с помощью друзей, которых у нас много, наше государство выйдет на путь стабильного экономического развития и общественного прогресса», - заявил Президент Украины.

В завершение своей речи В.ЯНУКОВИЧ пригласил гостей поднять бокалы за «общее процветание». «За наших друзей во всем мире, которые придут на помощь, если в этом возникнет потребность», - предложил он тост.