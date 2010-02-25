Янукович подтвердил, что едет в Брюссель
14:18, 25 февраля 2010Политика
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Президент встретился с Бузеком
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердил, что на будущей неделе планирует осуществить визит в Брюссель.
Как говорится в сообщении на сайте Партии регионов, об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.
Президент Украины, в частности, подтвердил, что в ближайшее время планирует побывать с визитом в Брюсселе.
”Я планирую посетить Брюссель на будущей неделе”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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