Тимошенко встретилась с Верховным представителем Евросоюза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что и в дальнейшем связывает перспективу развития Украины с европейской интеграцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«Наша команда видит только один путь – это путь европейской интеграции, который начинается с построения европейских ценностей и стандартов в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь К.ЭШТОН заметила, что всегда очень четко заявляла о необходимости поддержки тех стран, которые находятся в соседстве с Европейским Союзом, включая и Украину.

«Я знаю, что уже ведется диалог, в частности, о создании зоны свободной торговли, о заключении Соглашения об ассоциации, но для нас важно обсудить, как углубить наше сотрудничество», - считает представитель ЕС.