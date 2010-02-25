БЮТ планирует всеми силами держать коалицию

БЮТ планирует “всеми силами удерживать коалицию”. Об этом УНИАН народный депутат Украины, член фракции БЮТ сообщил Андрей ШЕВЧЕНКО, рассказывая о сегодняшнем заседании фракции.

По его словам, члены фракции БЮТ, присутствующие на заседании, рассматривали вопрос дальнейших действий БЮТ. В частности, А.ШЕВЧЕНКО отметил: «Есть две стратегические генеральные линии. Первая – это всеми силами удерживать коалицию и удерживать ту конфигурацию, которая есть сейчас. И есть план «Б»: в случае, если в парламенте появится новая коалиция, мы готовы к работе в оппозиции. Будем оппозиционной фракцией».

Также он добавил, что БЮТ готов к обоим вариантам развития событий.