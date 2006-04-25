На Сиваше массово гибнут бакланы

По сообщению управления ветеринарной медицины в Херсонской области, 20 апреля текущего года на одном из островов (размер 30 на 50 м) озера Сиваш, расположенном в 1-1,5 км от с. Стрелковое Генического района выявлено заболевание среди бакланов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Сообщается, что ветеринарной службой проведено эпизоотическое расследование, во время которого установлено, что на острове находится около 1,5–2 тыс. бакланов, почти 500 гнезд с яйцами и вылупливающимся молодняком. При обследовании острова специалисты нашли 50 погибших птиц, 6 больных, у них взяты пробы крови и патматериала. Пробы 21 апреля доставлены в Херсонскую областную государственную лабораторию ветмедицины для исследования.

Больных птиц у граждан с. Стрелковое и в окружающих населенных пунктах не выявлено, сообщили в пресс-службе.

«Чем именно болеют птицы - устанавливают специалисты лаборатории. Вопросы находятся на контроле в управлении ветеринарной медицины в Херсонской области и Государственном департаменте ветеринарной медицины», - говорится в сообщении.