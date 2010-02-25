В БЮТ увидели зловещий знак в благословении Януковича Кириллом

Народный депутат, член фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что первые шаги новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА направлены “на демонтаж Украинского государства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам В.ЯВОРИВСКОГО, В.ЯНУКОВИЧ начал свое президентство с благословения Кремля и присяги не Господу Богу, а патриарху КИРИЛЛУ – “кремлевскому политику, который хочет сформировать так называемый “русский мир”.

«Для Украины это очень зловещий знак. Такой шаг раскалывает Украину и конфессии. ЖИРИНОВСКИЙ раньше заявлял, что через 5 лет Украина станет губернией России», - возмутился В.ЯВОРИВСКИЙ.

«Нам остается лишь одно - объединять демократические силы для того, чтобы ровно и четко противостоять покушению на украинскую государственность, душу и историю», - сказал народный депутат.

Также он отметил, что «ЯНУКОВИЧ сделал свой первый президентский шаг с того, что на Европейской площади столицы сняли флаг Европейского Союза». По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, это символ завершения европейского курса Украины. «Флаг был символом духовной, неформальной принадлежности к Европейскому союзу, к Европе», - сказал он.

«Я подчеркиваю, что действия ЯНУКОВИЧА - это путь на демонтаж Украинского государства. Мы этого не допустим», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.