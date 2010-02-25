Что сказал Ющенко Януковичу
11:43, 25 февраля 2010Политика
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В Секретариате Президента состоялась встреча
В Секретариате Президента состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ встретились на 4-м этаже, где находится кабинет главы государства.
В.ЮЩЕНКО поздравил В.ЯНУКОВИЧА с вступлением в должность и пригласил пройти в рабочий кабинет, где состоялась их короткая встреча.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, главное, что сказал В.ЮЩЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ: «Виктор Федорович, Украина – превыше всего».
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