Янукович встречается с Ющенко

Завершились официальные церемониальные мероприятия по случаю принятия новым Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ полномочий главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед официальной резиденцией Президента Украины во время церемонии воздания воинских почестей Президенту В.ЯНУКОВИЧУ был поднят Государственный флаг и Флаг Президента.

В.ЯНУКОВИЧ официально обрел полномочия главы государства и вошел в здание своей резиденции.

После завершения торжественной церемонии, прессу попросили оставить площадь перед Секретариатом Президента.

В.ЯНУКОВИЧ сейчас будет проводить встречу с экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО, а затем будет иметь ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.