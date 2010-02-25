Янукович процитировал депутатам Святое писание

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал Верховную Раду Украины к сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на торжественном заседании ВР.

Он отметил, что в первую очередь необходимо «возобновить систему государственного управления». По словам Президента, необходимо «быстро создать дееспособную исполнительную власть, которая безотлагательно займется наиболее пораженными отраслями экономики и социальной сферы».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что первоочередная задача на этом пути - «реформирование системы власти и, прежде всего Кабинета министров Украины, превращения его в команду профессионалов, а не политических официантов».

Он призвал парламент «поддержать мои усилия, направленные на создание прозрачной, эффективной, ответственной системы государственного управления, способной работать с Президентом в синхронном режиме». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эту особую роль в реформировании государственного управления видит в парламенте.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, парламент - «это место для дискуссий, это место для сильной оппозиции, которая должна контролировать действия правительства и Президента Украины».

В то же время он подчеркнул: «Но в первую очередь это место для сильного и стабильного парламентского большинства».

«Если мы не сможем преодолеть существующее политическое несогласие во имя спасения государства, если не сумеем очистить свои сердца от яда ненависти, порожденной тщеславием и эгоизмом, государство будет обречено на продолжение блуждания в политических сумерках и социально экономических лабиринтах», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что взаимное невосприятие «вследствие поражения одних и победы других является не только деструктивным с позиции интересов государства, но и глубоко аморальным». При этом В.ЯНУКОВИЧ процитировал Святое писание: «Мириться с твоим противником быстро, когда ты еще с ним в дороге». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что жизнь подтвердила эту истину, потому что люди не любят, «когда им демонстрируют кулаки».

По словам Президента, «люди склонны больше доверять тем, кто подает руку в знак мира». «Поэтому я обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады Украины с призывом к сотрудничеству во имя Украины», - отметил он.